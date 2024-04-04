Beşiktaş'taki gece kulübü yangınında gözaltı sayısı 11'e yükseldi - Son Dakika
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Beşiktaş'taki gece kulübü yangınında gözaltı sayısı 11'e yükseldi

Beşiktaş\'taki gece kulübü yangınında gözaltı sayısı 11\'e yükseldi

Beşiktaş'ta bir gece kulübünde çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetmişti. Yangınla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli sayısı 11'e çıktı. Gözaltına alınan şüpheliler arasında iş yeri teknik servis sorumlusu, sahne yapımı firması sahibi ve sahne yapımı teknik servis firması sahibi de bulunuyor. Gözaltındaki şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

04.04.2024 22:41  Güncelleme: 22:43
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Beşiktaş'taki bir gece kulübünde tadilat sırasında çıkan ve 29 kişinin ölümüyle sonuçlanan yangına ilişkin gözaltında bulunan şüpheli sayısı 11'e yükseldi.

Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi Gönenoğlu Sokağı'ndaki 16 katlı binanın eksi 1 ve eksi 2. katlarında faaliyet gösteren gece kulübündeki yangınla ilgili soruşturma kapsamında polis ekiplerinin çalışması sürüyor.

Soruşturma kapsamında, iş yeri teknik servis sorumlusu İ.B, iş kazası suç kaydı bulunan sahne yapımı firması sahibi D.Ç ve sahne yapımı teknik servis firması sahibi S.Ç. de gözaltına alındı.

Böylece gözaltındaki şüpheli sayısı 11'e yükseldi. Şüphelilerin sabah saatlerinde adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Gözaltına alınan 9 şüpheliden 1'i serbest bırakılmıştı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, iş yerinin mesul müdürü İ.Ş. (65), iş yerinin ortakları M.M.C. (45), Ş.Ş. (50) ve F.D, muhasebeci S.A. (39), işletme müdürü A.A.P. (26), tadilatla ilgili metal işleri sorumlusu K.E. (47), metal işleri firma sahibi Ç.A. (43) ve mobilyacı E.E. (40) gözaltına alınmış, E.E. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA

Beşiktaş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beşiktaş'taki gece kulübü yangınında gözaltı sayısı 11'e yükseldi - Son Dakika

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