Beşiktaş'taki Terör Saldırısında Radikal Bağlantılar
Üye Girişi
Son Dakika Logo

07.04.2026 18:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş'taki polis noktasına düzenlenen terör saldırısının failleri radikal örgütlerle bağlantılı.

İstanbul'un Beşiktaş ilçesindeki polis noktasına yönelik terör saldırısını gerçekleştiren şahısların radikal örgüt bağlantıları ve uyuşturucu madde kullanımından dolayı adli kayıtlarının bulunduğu tespit edildi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, İstanbul'da gerçekleşen silahlı saldırıya ilişkin güvenlik birimlerinin çok yönlü incelemeleri devam ediyor.

Kaynaklar, kimlikleri tespit edilen şahısların hem radikal örgüt bağlantıları hem de uyuşturucu madde kullanımından adli kayıtlarının bulunduğunu, mevcut bulguların, saldırının münferit bir olayın ötesinde çok katmanlı bir provokasyon girişimi olabileceğine işaret ettiğini vurguladı.

Saldırının gerçekleştiği nokta ve hedef seçiminin dikkat çekici olduğuna değinen kaynaklar, İsrail Başkonsolosluğu'nun uzun süredir kapalı olduğunu ve aktif bir diplomatik faaliyet yürütmediğini hatırlattı.

Öte yandan polislere yönelik terör saldırısı sonrasında gazetecilere konuşan İstanbul Valisi Davut Gül de "Levent'te Yapı Kredi Plaza'nın önünde güvenlik tedbirlerini alan polislerimize bir saldırı meydana geldi. Saldırı neticesinde 2 polisimiz hafif şekilde yaralandı. Teröristlerden birisi öldürüldü, 2 terörist de yaralı olarak etkisiz hale getirildi." diye konuşmuştu.

Bu nedenle görsel içeriklerin asgari seviyede kullanılması gerektiğine dikkati çeken kaynaklar, teyitsiz ve ham görüntülerin dolaşıma sokulmaması gerektiğini aktardı.

Kaynaklar, söz konusu saldırının "İsrail Başkonsolosluğu'na yönelik" olarak sunulmasının, hem saldırganların oluşturmak istediği algıya hem de uluslararası kamuoyunda yürütülebilecek manipülasyonlara doğrudan hizmet edeceğini belirterek, olayın mahiyetini çarpıtacak, hedef saptıracak ve provokatif algılara zemin hazırlayacak ifadelerden kaçınılması noktasında uyarıda bulundu.

"Diplomatik hedef" vurgusu üzerinden yapılacak yayınların, gerçeklikle örtüşmediğine değinen kaynaklar, çatışma anına ait görüntülerin kontrolsüz ve yoğun şekilde paylaşılmasının, kamuoyunda korku, panik ve güvensizlik hissi oluşturacağını ve Türkiye'de yüksek yoğunluklu bir terör tehdidi varmış algısını besleyeceğine işaret etti.

Kaynak: AA

Uyuşturucu, Güvenlik, Beşiktaş, Olaylar, Güncel, Polis, Terör, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2026 18:54:34. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.