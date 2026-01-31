Adıyamanlı Depremzede Çocuklar Beşiktaş Maçında Seremoniye Çıkıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Adıyamanlı Depremzede Çocuklar Beşiktaş Maçında Seremoniye Çıkıyor

31.01.2026 17:33  Güncelleme: 23:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'da düzenlenen etkinlikte, depremden etkilenen çocuklar Beşiktaş-Konyaspor maçı öncesinde futbolcularla sahaya çıkarak umut ve dayanışma mesajı verecek.

(ADIYAMAN)- Adıyaman Belediyesi ile Beşiktaş JK iş birliğinde, depremden etkilenen Adıyamanlı çocuklar, Beşiktaş– Konyaspor maçı öncesinde futbolcularla birlikte sahaya çıkarak umut ve dayanışma mesajı verecek.

Adıyaman Belediyesi ile Beşiktaş JK iş birliğinde, depremden etkilenen çocuklar için anlamlı bir dayanışma etkinliği düzenleniyor. Hayata geçirilen organizasyon kapsamında Adıyamanlı çocuklar bu akşam saat 20.00'de oynanacak Beşiktaş–Konyaspor karşılaşması öncesinde futbolcularla birlikte sahaya çıkacak. Çocuklar, seremoniye katılmanın yanı sıra karşılaşmayı statta izleme imkanı bulacak. Depremden etkilenen çocukların moral ve motivasyonunu artırmayı amaçlayan etkinlik, sosyal dayanışmaya dikkati çekmeyi hedefliyor. Organizasyon, Adıyaman Belediyesi ile Beşiktaş JK arasında yapılan görüşmeler sonucunda planlandı.

"Çocuklarımızın yaralarını birlikte sarmaya devam edeceğiz

Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, organizasyonun önemine değinerek şöyle konuştu:

"Evlatlarımızın gözlerindeki ışıltı ve yüzlerindeki bir nebze gülümseme bizim için her şeye bedel. Yaşadığımız büyük acıların ardından çocuklarımızın sosyal hayata tutunmaları, yalnız olmadıklarını hissetmeleri adına bu tür iş birliklerini çok kıymetli buluyorum. Bu akşam Beşiktaş formasıyla sahaya çıkacak olan evlatlarımız, sadece bir maça değil, geleceğe dair umutlarımıza da eşlik edecekler. Bizlere bu kapıyı açan ve dayanışma ruhunu sahaya yansıtan Beşiktaş Kulübü'ne tüm Adıyamanlı hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın her zaman yanında olmaya, yaralarımızı birlikte sarmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Konyaspor, Adıyaman, Beşiktaş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adıyamanlı Depremzede Çocuklar Beşiktaş Maçında Seremoniye Çıkıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump, Küba’ya petrol satan ülkeleri tehdit etti Trump, Küba'ya petrol satan ülkeleri tehdit etti
Ülke alarma geçti Tatbikatta kilolarca bomba kayboldu Ülke alarma geçti! Tatbikatta kilolarca bomba kayboldu
Epstein dosyasından Trump’ı suçlayan Elon Musk’ın kendisi çıktı “Adaya ne zaman gidelim“ diye sormuş Epstein dosyasından Trump'ı suçlayan Elon Musk'ın kendisi çıktı! "Adaya ne zaman gidelim" diye sormuş
Konut kredilerinde yeni dönem: Birinci-ikinci el ayrımı kaldırıldı, azami kredi tutarı yükseltildi Konut kredilerinde yeni dönem: Birinci-ikinci el ayrımı kaldırıldı, azami kredi tutarı yükseltildi
Trabzonspor Antalya’dan 1 puan ile döndü Trabzonspor Antalya'dan 1 puan ile döndü
Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı’na yeni isim Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı'na yeni isim

23:14
Sergen Yalçın’dan hakem tepkisi ve transfer açıklaması
Sergen Yalçın'dan hakem tepkisi ve transfer açıklaması
22:43
Güler Sabancı da Tarkan hayranı, konsere bandanası ile katıldı
Güler Sabancı da Tarkan hayranı, konsere bandanası ile katıldı
22:06
Trump’tan İran açıklaması: Bölgedeki müttefiklere planımızı asla söyleyemeyiz
Trump'tan İran açıklaması: Bölgedeki müttefiklere planımızı asla söyleyemeyiz
21:59
Beşiktaş geriden gelip kazandı
Beşiktaş geriden gelip kazandı
21:43
Mika Raun Can, kadın cezaevine götürüldü
Mika Raun Can, kadın cezaevine götürüldü
21:06
Sedat Peker, şehit ailesine ev hediye etti
Sedat Peker, şehit ailesine ev hediye etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2026 00:12:20. #7.11#
SON DAKİKA: Adıyamanlı Depremzede Çocuklar Beşiktaş Maçında Seremoniye Çıkıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.