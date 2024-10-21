Beşiktaş Yangın Davasında Olay Yeri Keşfi - Son Dakika
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Beşiktaş Yangın Davasında Olay Yeri Keşfi

Beşiktaş Yangın Davasında Olay Yeri Keşfi

Beşiktaş'taki gece kulübü yangını davasında keşif yapıldı, 29 kişi hayatını kaybetmişti.

21.10.2024 15:47
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Beşiktaş'ta 29 kişinin öldüğü gece kulübü yangınına ilişkin dava kapsamında olay yerinde keşif yapıldı.

Gece kulübünde 2 Nisan'da tadilat sırasında çıkan, 29 kişinin yaşamını yitirdiği yangına ilişkin iş yeri sahiplerinin de aralarında bulunduğu 5'i tutuklu 22 sanığın yargılandığı davaya bakan İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesinin kararı uyarınca keşfe katılacak heyet sabah erken saatlerde olay yerine geldi.

Mahkeme heyeti, duruşma savcısı, bilirkişi heyeti, olay yeri inceleme ekipleri, itfaiye ve polis ekiplerinin katıldığı keşif nedeniyle güvenlik birimleri, gece kulübünün önünde önlem aldı.

Yangında hayatını kaybedenlerin yakınları ve avukatları da keşfi takip etti.

Yaklaşık 4,5 saat süren keşfin ardından, ölenlerin yakınları ve taraf avukatları yangının çıktığı gece kulübü içerisine girerek incelemelerde bulundu.

Keşfin ardından gece kulübü kapısı tekrar kapatıldı.

"2-3 dakika içerisinde boğularak öldü bizim yakınlarımız"

Yangında hayatını kaybeden Özkan Baş'ın eşi Emine Kaya Baş gazetecilere, mahkeme sürecinin zor geçtiğini, sanık avukatlarının iyi davranmadığını belirterek, "Hem bir acı var hem bir kayıp var. Üstelik bir de bunlarla uğraşıyoruz ve yalnız hissediyoruz. Yani ben mahkemeden sonra eve gittiğimde sırtımı koltuğa yaslayamıyorum. Hep endişeli, hep kaygılıyım ve asla bu mahkemeleri atlatamıyorum." dedi.

Baş, Beşiktaş Belediyesi ve CHP'den hiçbir yetkilinin yanlarında olmadığını ifade ederek, "Bir tane insan çıkıp da 'Babamızın oğlu olsa acımayız.' demedi. Ben onlardan bunu beklerdim. Kurumların ihmali var. İş güvenliği uzmanı içeride yok. Bir tane yangın tüpü çalışmamış, sprinkler, sulama, bir iş güvenliği uzmanı yok. Hiçbir şey yok yani. 2-3 dakika içerisinde boğularak öldü bizim yakınlarımız." şeklinde konuştu.

Öte yandan, Emine Kaya Baş, olay yerinde bulunan bir kulüp çalışanına tepki gösterdi.

Kaynak: AA

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