Beşir Ayvazoğlu adına düzenlenen panelde Yahya Kemal çalışmaları anlatıldı - Son Dakika
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Beşir Ayvazoğlu adına düzenlenen panelde Yahya Kemal çalışmaları anlatıldı

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17. Uluslararası İstanbul Şiir ve Edebiyat Festivali kapsamında Beşir Ayvazoğlu adına panel düzenlendi. Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Müze Kütüphanesi'ndeki panelde Ayvazoğlu'nun kültür hayatına katkıları ve Yahya Kemal çalışmaları anlatıldı.

Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin İstanbul rotası kapsamında düzenlenen "17. Uluslararası İstanbul Şiir ve Edebiyat Festivali"nde, Türk edebiyatının önemli isimlerinden Beşir Ayvazoğlu adına panel gerçekleştirildi.

Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Müze Kütüphanesi'ndeki panelde, Ayvazoğlu'nun edebiyat, kültür ve düşünce hayatına katkıları ele alındı.

Moderatörlüğünü Adnan Özer'in yaptığı panelde konuşan yazar Alim Kahraman, Beşir Ayvazoğlu ile tanışıklığının 1970'li yıllara uzandığını belirterek, Ayvazoğlu'nu ilk kez Kubbealtı'nda düzenlenen seminerlerden birinde gördüğünü anlattı.

Üniversite yıllarında Kubbealtı seminerlerini takip ettiğini dile getiren Kahraman, o dönemde Ahmet Kabaklı ve Cemil Meriç gibi isimleri dinleme fırsatı bulduklarını, Ayvazoğlu'nun da Bursa'dan bu seminerlerden birine katıldığını söyledi.

Kahraman, Ayvazoğlu ile daha sonraki yıllarda Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi çalışmaları sırasında bir araya geldiklerine işaret ederek, "İSAM'da aynı odada yıllarca beraber kaldık. Orada ahbaplığımız çok yakınlaştı. Böylece uzun yıllara yayılan bir arkadaşlığımız oldu." ifadelerini kullandı.

Ayvazoğlu'nun Yahya Kemal üzerine çalışmalarının kendi araştırmalarında etkili olduğunu dile getiren Kahraman, "Yahya Kemal onun ilk ilgilendiği konulardandı. 'Eve Dönen Adam: Yahya Kemal' kitabına hayran kalmıştım. Ben de sonradan bir Yahya Kemal biyografisi yazdım. Beşir Ayvazoğlu'nun benim Yahya Kemal çalışmalarımda bir payı vardır." diye konuştu.

"Her şeyden önce bir kültür adamı"

Yazar Ömer Erdem, Beşir Ayvazoğlu'nun Türk edebiyatında ve kültür hayatında çok yönlü bir isim olarak öne çıktığını söyledi.

Ayvazoğlu'nu "her şeyden önce bir kültür adamı" olarak nitelendiren Erdem, "Ayvazoğlu'na baktığımız zaman ilk aklımıza gelen şey kültür adamı olmasıdır. Ardından denemeci ve araştırmacı yazar kimliği gelir. Türkiye'de araştırmacı yazar denildiğinde tereddütsüz örnek gösterebileceğimiz bir şahsiyettir." ifadelerini kullandı.

Erdem, Ayvazoğlu'nun edebiyat yolculuğunun zaman içinde önemli bir dönüşüm geçirdiğini aktararak, "Türk kültüründe ve Türk edebiyatında örneksiz bir süzülmeyi temsil ediyor. İdeolojik bir zeminden kültürün, yazının ve edebiyatın zirvesine doğru yükselen bir isim." görüşünü paylaştı.

Beşir Ayvazoğlu ile uzun yıllara dayanan çalışma arkadaşlığından da söz eden Erdem, birlikte dergilerde, televizyon programlarında ve yayınevinde çalıştıklarını anlatarak, "Beşir Ayvazoğlu gerçekten müzakereci, tartışmaya açık ve soru sorulmasını isteyen birisidir." dedi.

"Türkiye'de 3-5 tane kültür adamı saysanız, Beşir Ayvazoğlu mutlaka içine alacağınız insanlardan birisidir"

Panelde konuşan bir diğer yazar Taner Ay ise Ayvazoğlu'nu ilk olarak üniversite yıllarında Hergün gazetesindeki yazılarıyla tanıdığını belirtti.

Üniversite yıllarında Hergün gazetesini özellikle Ayvazoğlu ve Akyol'un yazıları için aldığını söyleyen Ay, "Beşir Ayvazoğlu ile Taha Akyol, ülkücü ve milliyetçi kimliklerinin üzerine kuruluydu ama onların üstündeydiler. Onların dışında şeyler de söylüyorlardı. Bir kimlik arayışı, bir kimlik sorgulaması vardı. Her ikisi de kültür adamıydı." diye konuştu.

Ay, Ayvazoğlu'nun daha sonraki yıllarda kaleme aldığı biyografilerin de Türk kültür hayatında önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayarak, Peyami Safa, Yahya Kemal, Ahmet Haşim olsun, tadına doyum olmaz kitaplardı bunlar. Türkiye'de 3-5 tane kültür adamı saysanız, Beşir Ayvazoğlu mutlaka içine alacağınız insanlardan birisidir." ifadelerini kullandı.

Ayvazoğlu'nun deneme, biyografi ve araştırmacı yazarlığının yanı sıra romancılığıyla da öne çıktığını işaret eden Ay, "Deneme, biyografi ve çok iyi araştırmacı yazardır. Ama müthiş bir romanı vardır. Hiç kimse bilmiyor bunu. 'Ateş Denizi' romanı, benim Ahmet Hamdi Tanpınar'ın 'Huzur'undan sonra okuduğum en keyifli romanlardan." değerlendirmesinde bulundu.

Şiir Derneği tarafından bu yıl 17. kez düzenlenen "Uluslararası İstanbul Şiir ve Edebiyat Festivali", Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin İstanbul ayağı kapsamında gerçekleştiriliyor.

Türkiye'den ve yurt dışından çok sayıda şair, yazar ve edebiyatçıyı bir araya getiren festivalin bu yılki teması "Sürdürülebilir Yaşam ve Şiirin Dönüştürücü Gücü" olarak belirlendi. Festival kapsamında panel, konferans, söyleşi, şiir dinletileri ve uluslararası şiir okumaları düzenlenirken, etkinlikler 28 Eylül'de sona erdi.

Kaynak: AA
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