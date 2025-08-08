Beşiri\'de 320 Öğrenci Yüzme Eğitimi Aldı

Batman'ın Beşiri ilçesinde 320 öğrenci yüzme eğitimi aldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" Projesi kapsamında Beşiri ilçesinde çocuklar ve gençler, antrenörler eşliğinde yüzme eğitimi alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Celal Altun, yaz sıcaklıklarında çocukların serinlemesi ve yüzme öğrenmesi için imkanları seferber ederek portatif yüzme havuzu kurduklarını belirtti.

320 öğrencinin kayıt yaptırdığı yüzme kursunda güvenle yüzme öğrendiğini belirten Altun, şunları kaydetti:

"Üç tarafı suyla çevrili Beşiri ilçemizdeki vahşi su alanlarında çocuklarımız uzak tutmak ve var olan tehlikenin farkında olarak uzman antrenör ile cankurtaranlarımızla hizmet veriyoruz. Amacımız çocuklarımıza doğru yüzmeyi öğretmektir."