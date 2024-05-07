Beşiri ilçesinde Jandarma tarafından öğrencilere trafik eğitimi verildi - Son Dakika
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Beşiri ilçesinde Jandarma tarafından öğrencilere trafik eğitimi verildi

Beşiri ilçesinde Jandarma tarafından öğrencilere trafik eğitimi verildi

Beşiri ilçesinde Jandarma İlçe Komutanlığı tarafından Trafik Haftası kapsamında Beşpınar köyü ilk ve ortaokulu öğrencilerine trafik eğitimi verildi. Etkinlikte, yaya yolu ve işaretleri, uygulamalı yol kontrol ve denetleme faaliyeti hakkında bilgilendirme yapıldı. Öğrencilere jandarma boyama kitabı ve jandarma çocuk dergisi hediye edildi.

07.05.2024 13:43
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Beşiri ilçesinde Jandarma İlçe Komutanlığı tarafından ilkokul ve ortaokul öğrencilerine trafik eğitimi verildi.

Trafik Haftası kapsamında ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Beşpınar köyü ilk ve ortaokulu öğrencilerine yönelik Trafik Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte, yaya yolu ve işaretleri, uygulamalı yol kontrol ve denetleme faaliyeti hakkında bilgilendirme yapıldı.

Öğrencilere, jandarma boyama kitabi ve jandarma çocuk dergisi hediye edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Beşiri ilçesinde Jandarma tarafından öğrencilere trafik eğitimi verildi - Son Dakika

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