Adıyaman'ın Besni ilçesinde çıkan anız yangını söndürüldü.
Ali Erdemoğlu Mahallesi Besni Devlet Hastanesi yakınlarında hasadı tamamlanmış bir tarlada henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Dumanları fark eden vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayılan yangın, kepçe ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.
Son Dakika › Güncel › Besni'de Anız Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?