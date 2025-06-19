Besni'de Anız Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Besni'de Anız Yangını Kontrol Altına Alındı

19.06.2025 16:21
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Adıyaman'ın Besni ilçesinde çıkan anız yangını, itfaiye ve kepçeyle müdahale ile söndürüldü.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde çıkan anız yangını söndürüldü.

Ali Erdemoğlu Mahallesi Besni Devlet Hastanesi yakınlarında hasadı tamamlanmış bir tarlada henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Dumanları fark eden vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayılan yangın, kepçe ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Kaynak: AA

Güvenlik, İtfaiye, 3-sayfa, Güncel, Tarım, Yaşam, Besni, Son Dakika

Son Dakika Güncel Besni'de Anız Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika

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