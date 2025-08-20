Besni'de Çukura Düşen Otomobilde 5 Yaralı - Son Dakika
Besni'de Çukura Düşen Otomobilde 5 Yaralı

20.08.2025 15:50
Adıyaman'ın Besni ilçesinde geri manevra yapan otomobil çukura düştü, 5 kişi yaralandı.

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, sürücüsü geri manevra yaparken çukura düşüp yan yatan otomobildeki 5 kişi yaralandı. Kaza, Erdemoğlu Mahallesi Çevre Yolu'nda meydana geldi. Ahmet Aslan'ın geri manevra yaptığı 27 TR 533 plakalı otomobil çukura düştü. Kazada Ahmet Aslan ile otomobildeki 4 kişi yaralandı. Çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp acil serviste tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Mustafa ÖNDOĞAN -ADIYAMAN-DHA)

Kaynak: DHA

