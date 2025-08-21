Besni\'de Dolandırıcılık ve Hırsızlık Eğitimi

Adıyaman'ın Besni ilçesinde polis ekipleri, esnaf ve vatandaşlara dolandırıcılık, hırsızlık ve sahte para konularında bilgilendirme yaptı.
Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, Çarşamba Pazarı'nda esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.
Ekipler, vatandaşlara güncel dolandırıcılık yöntemleri, hırsızlık olayları ve sahte para kullanımına karşı alınabilecek önlemler hakkında bilgilendirme yapıp broşür dağıttı.
