Besni\'de İnşaatta Kavga: 2 Yaralı

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Adıyaman'ın Besni ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

İlçede yapımı devam eden bir inşaatta iki taraf arasında çıkan sözlü tartışma taşlı sopalı kavgaya dönüştü.

Kavgada A.S. ile F.S. darp edilerek yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı.