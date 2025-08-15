Besni\'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde çıkan ormanlık alandaki yangın kontrol altına alındı.

İlçeye bağlı Atmalı köyü kırsalında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 3 helikopter ile Gölbaşı ve Besni ilçe itfaiye ve orman müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yaklaşık 4 saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Adıyaman Valisi Osman Varol, bölgede gazetecilere, yangının ot yangını olarak başladığını, alevlerin ardından çam ormanına sıçradığını hatırlattı.

Yangından yaklaşık 200 hektarlık alanın zarar gördüğünü ifade eden Varol, yangının an itibarıyla kontrol altına alındığını bildirdi.

Ekiplere teşekkür eden Varol, şunları kaydetti:

"Kamu çalışanlarımız ve vatandaşlarımızın yoğun çalışmaları sonucunda, yangını kontrol altına aldık. Birkaç noktada küçük çaplı devam eden bir yer var ancak onun da etrafı çevrilmiş durumda. Kontrol altına alınan bölgelerde soğutma çalışmaları devam ediyor. Ekiplerimiz sahada."