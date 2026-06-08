ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Üçgöz köyü yakınlarında meydana geldi. İbrahim Halil K.'nin kontrolünü yitirdiği 02 AEG 175 plakalı otomobil, şarampole devrildi. Kazada sürücü İbrahim Halil K. ve yanındaki Bedir K., ve Oruç K., yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Besni'de Otomobil Devrildi: 3 Yaralı - Son Dakika
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