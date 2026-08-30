Besni'de Otomobil Devrildi: 5 Yaralı
Adıyaman'ın Besni ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı, hastaneye kaldırıldı.
Adıyaman'ın Besni ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
H.K. idaresindeki 27 ACJ 106 plakalı otomobil, ilçeye bağlı Kurugöl köyü yakınlarında lastiğinin yerinden çıkması sonucu takla attı.
Kazada sürücü ile otomobildeki 4 kişi yaralandı.
İhbarla bölgeye sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.
Kurtarma ekiplerince sıkıştıkları araçtan çıkarılan yaralılar ambulanslarla Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
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