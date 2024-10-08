Besni\'de otomobil yayaya çarptı

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ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, kaldırımda yürürken otomobilin çarptığı Abdulhakim Ok, ağır yaralandı.

Kaza, dün gece saatlerinde ilçeye bağlı Üçgöz köyü yakınlarında meydana geldi. Cihan Erdengi yönetimindeki 27 BP 905 plakalı otomobil, bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak kaldırımda yürüyen Abdülhakim Ok'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrularak ağır yaralanan Ok, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Ok, yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: Mustafa ÖNDOĞAN-Kamera -ADIYAMAN-DHA