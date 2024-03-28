Adıyaman'ın Besni ilçesinde durdurulan otomobilde ruhsatsız silah ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Adıyaman'ın Besni ilçesinde durdurulan otomobilde ruhsatsız silah ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı

Adıyaman\'ın Besni ilçesinde durdurulan otomobilde ruhsatsız silah ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı

Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Dumlupınar Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde durdurdukları otomobilde yapılan aramada, bir adet ruhsatsız tabanca ile 8 adet fişek buldu. Otomobilde bulunan C.T. ve T.A. gözaltına alındı. C.T'ye yapılan alkol testinde alkollü olduğu tespit edildi ve sürücü belgesine 6 ay süreyle el konuldu.

28.03.2024 14:47
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Adıyaman'ın Besni ilçesinde durdurulan otomobilde, ruhsatsız silah ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir otomobili Dumlupınar Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde durdurarak arama yaptı.

Aramada bir adet ruhsatsız tabanca ile 8 adet fişek ele geçirildi. Otomobilde bulunan C.T. ve T.A. gözaltına alındı.

Öte yandan C.T'ye yapılan alkol testinde şahsın alkollü olduğu tespit edilirken cezayi işlem uygulanarak, sürücü belgesine 6 ay süre ile el konuldu.

Kaynak: AA

Güvenlik, Suç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adıyaman'ın Besni ilçesinde durdurulan otomobilde ruhsatsız silah ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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