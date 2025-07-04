Adıyaman'ın Besni ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Ö. Y. idaresindeki 24 DV 638 plakalı otomobil, Tetirli köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Araban Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Besni'de Şarampole Devrilen Araçta Sürücü Yaralandı - Son Dakika
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