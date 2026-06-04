Besni\'de Trafik Kazası: 3 Yaralı

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Besni-Gaziantep kara yolunun 3'üncü kilometresinde deprem konutları mevkisinde meydana geldi. Hacı Ali Özgül'ün kullandığı 34 PH 2748 plakalı otomobil ile Vakkas Taş idaresindeki 46 BA 848 plakalı otomobil çarpıştı. Sürücüler ile araçtaki Saniye Özgül yaralandı. Çevredeki diğer sürücülerin ihbarıyla bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahalede bulundu. Ardından Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.