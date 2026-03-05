Besni'de Tütün Tesisi Yangını - Son Dakika
Besni'de Tütün Tesisi Yangını

Besni\'de Tütün Tesisi Yangını
05.03.2026 17:09
Besni'deki tütün üretim tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, tütün üretim ve paketleme tesisinde yangın çıktı.

Besni Organize Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren tütün üretim ve paketleme tesisinde, öğle saatlerinde yangın çıktı. Tesisin bahçesindeki paketleme kolilerinin alev aldığını gören çalışanlar, durumu polise ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiyeciler yangına müdahale etti. Yangın, 1 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı. Çalışanlar da hortumlarla müdahale etti. Polis çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: DHA

