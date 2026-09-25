Besni Eğitim Bayramı 28. kez Adıyaman\'da kortej ve halk oyunlarıyla kutlandı

(ADIYAMAN) - Adıyaman'da "Sağlıklı Nesiller, Güçlü Gelecek" temasıyla düzenlenen 28. Besni Eğitim Bayramı, kortej yürüyüşü, halk oyunları gösterileri ve çeşitli etkinliklerle kutlandı. Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, "Bugün eğitim için bir bayram kutlanması, çocuklarımız ve gençlerimiz için bugünün bayram ilan edilmesi hepimiz için büyük bir gurur ve onurdur. Eğitim varsa umut var, umut varsa gelecek var" dedi.

Adıyaman Besni'de eğitime verilen önemi toplumsal dayanışmayla buluşturan Eğitim Bayramı, 28'inci yılında ilçe merkezinde düzenlenen kortej yürüyüşüyle başladı. Halk oyunları ve çeşitli gösterilerle devam eden programda eğitimin kentlerin ve toplumların geleceğindeki önemine ilişkin konuşmalar yapıldı.

Programa Başkan Tutdere'nin yanı sıra Vali Abdullah Küçük, Adıyaman AK Parti Milletvekili Mustafa Alkayış, milletvekilleri Hüseyin Özhan ve İshak Şan, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş, Besni Kaymakamı Dr. Ahmet Oğuz Aslan, Besni Belediye Başkanı Reşit Alkan, Uşak Belediye Başkan Vekili Hatice Terekeci Özkan, Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, Mehmet Erdemoğlu Vakfı ve Besni Eğitim Vakfı temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programda konuşan Başkan Tutdere, Besni Eğitim Bayramı'nın 28 yıldır eğitime verilen değerin yanı sıra birlik, beraberlik ve dayanışmanın da güçlü bir örneğini ortaya koyduğunu belirtti. Besni'nin eğitim konusunda ortaya koyduğu duyarlılığın bütün Adıyaman için önemli olduğunu vurgulayan Tutdere, Besni Eğitim Vakfı'nın kuruluşundan bugüne üstlendiği misyona dikkat çekerek, vakfın ortaya koyduğu vizyonun eğitimin bir kent ve ülke için taşıdığı değeri gösterdiğini ifade etti.

"EĞİTİM BİR ŞEHRİN, BİR ÜLKENİN HER ŞEYİDİR"

Konuşmasında Erdemoğlu ailesinin eğitime sunduğu katkılara da değinen Tutdere, "Eğitim denince, Besni denince aklımıza Erdemoğlu ailesi geliyor. Yaptıkları çalışmalarla ülkemize kattıkları değer hepimizin takdirini kazanıyor. Kendileriyle gurur duyuyoruz. Bu şehri, bu okullarda eğitimle yetiştireceğimiz çocuklarımız daha güzel yerlere taşıyacak. Eğitim bir şehrin, bir ülkenin her şeyidir. Bugün eğitim için bir bayram kutlanması, çocuklarımız ve gençlerimiz için bugünün bayram ilan edilmesi hepimiz için büyük bir gurur ve onurdur. İlim ve bilim bir ülke, bir toplum ve bir halk için kutup yıldızıdır. Eğitim varsa umut var, umut varsa gelecek var. Umut için, gelecek için çalışanlara selam olsun" dedi.

Adıyaman Valisi Abdullah Küçük de Besni Eğitim Bayramı'nın eğitime adanmış güçlü bir toplumsal iradeyi ve geleceğe duyulan güveni temsil ettiğini belirtti. Eğitimin toplumların kalkınmasının, refahının ve geleceğe güvenle yürümesinin temelini oluşturduğunu ifade eden Küçük, ülkelerin en değerli kaynağının insan olduğunu söyledi. Kurtuluş Savaşı'nın en zorlu dönemlerinden biri olan 1921'de Maarif Kongresi'nin toplanmasını örnek gösteren Küçük, eğitimin Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş mücadelesinde de temel meselelerden biri olduğuna dikkati çekti.

"EĞİTİM GELECEĞE GÜVENLE YÜRÜMENİN TEMELİDİR"

Besni'de yıllardır sürdürülen eğitim dayanışmasının önemine değinen Küçük, "Bugün bir çocuğun elinden tuttuğunuzda yalnızca onun hayatını değil, yarının Türkiye'sini de şekillendiriyorsunuz. Besni'deki eğitim dayanışması, yerel kalkınmanın ve toplumsal dayanışmanın somut bir göstergesidir" dedi.

"BU KURUMU YAŞATMAK, BÜYÜTMEK VE GELİŞTİRMEK GÖREVİMİZ"

Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu ise Besni Eğitim Vakfı'nın 1997 yılında Türkiye'nin farklı kentlerinde ve Besni'de yaşayan 64 Besnili tarafından kurulduğunu belirterek, vakfın gelecek kuşaklara taşınmasının önemine dikkati çekti. Erdemoğlu, "Bizlere düşen görev bu kurumu yaşatmak, büyütmek, geliştirmek ve gençlerimizin dünya ölçeğinde en iyi seviyelere gelmelerini sağlamaktır. Erdemoğlu ailesi olarak üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz ve imkanlarımız ölçüsünde yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"BESNİ EĞİTİM BAYRAMI İNSANLARIN YÜREĞİNDE YAŞAYAN BİR BAYRAMDIR"

Uşak Belediye Başkan Vekili Hatice Terekeci Özkan da 28 yıldır sürdürülen Besni Eğitim Bayramı'nın eğitime duyulan inancın ve ortak geleceğe sahip çıkma iradesinin önemli bir göstergesi olduğunu söyledi. Özkan, "Bazı bayramlar takvimlerde yer alır, bazıları ise insanların yüreğinde yaşar. Besni Eğitim Bayramı da işte böyle bir bayramdır. Çünkü burada eğitim yalnızca okul duvarlarının içinde kalan bir konu değil; çocuğundan öğretmenine, ailesinden esnafına, sivil toplum kuruluşlarından yerel yönetimlere kadar bütün toplumun ortak sorumluluğu ve ortak umudu haline gelmiştir" ifadelerini kullandı.