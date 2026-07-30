Bessent'ten CLARITY Act'a Acil Oylama Çağrısı - Son Dakika
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Bessent'ten CLARITY Act'a Acil Oylama Çağrısı

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ABD Hazine Bakanı, dijital varlıklar için düzenleyici çerçeve oluşturan yasa tasarısının oylamasını istedi.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, dijital varlıklara ilişkin düzenleyici çerçeve oluşturmayı amaçlayan ve "CLARITY Act" olarak bilinen "Dijital Varlık Piyasası Netlik Yasa Tasarısı"nın Senato'da derhal oylanması çağrısında bulundu.

Bessent, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

ABD Temsilciler Meclisi'nin yasa tasarısını "bir yıldan uzun süre önce" kabul ettiğini belirten Bessent, bu süreçte iki partinin katılımıyla uzun müzakereler yürütüldüğünü ve ilerleme kaydedildiğini aktardı.

Bessent, Senato'nun Bankacılık ile Tarım komitelerinin tasarının kendi yetki alanlarına giren bölümlerini tamamladığını, Cumhuriyetçi senatörlerin de Genel Kurul'da oylamaya hazır bir metin hazırladığını kaydetti.

ABD Hazine Bakanı Bessent, "Amerikan liderliği açısından büyük bir zaferin eşiğindeyken Senato Demokratlarının siyasi çıkarları tercih etmesi hayal kırıklığı yaratıyor ancak şaşırtıcı değil." değerlendirmesinde bulundu.

Demokratların "tasarının tüketiciler için yeterli koruma sağlamadığı ve yasa dışı finansmanla mücadelede yetersiz kaldığı" yönündeki eleştirilerine katılmadığını ifade eden Bessent, yasa tasarısının dijital varlık aracılarına yönelik düzenleyici ve uyum yükümlülüklerini önemli ölçüde artırdığını ve bunları geleneksel finans kuruluşlarına benzer bir konuma getirdiğini savundu.

Senato'ya tasarıyı "derhal oylama" çağrısı yapan Bessent, Demokrat senatörlerin Senatör Elizabeth Warren'ın kripto varlıklara yönelik yaklaşımı nedeniyle yasa tasarısını ilerletmekten çekindiğini ileri sürdü.

Demokratlar etik hükmünün yetersiz olduğunu savunuyor

Dijital varlıklara ilişkin düzenleyici belirsizlikleri gidermeyi ve sektöre kapsamlı bir yasal çerçeve oluşturmayı amaçlayan "CLARITY Act", 17 Temmuz 2025'te Temsilciler Meclisi'nde 134 "hayır" oyuna karşı 294 "evet" oyuyla kabul edilmişti.

Yasalaşabilmesi için Senato'dan da geçmesi ve ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın imzasına sunulması gereken tasarı, taraflar arasındaki görüş ayrılıkları nedeniyle henüz Senato'da oylanamadı.

Son günlerde tartışmaların odağında ise Beyaz Saray'ın da üzerinde uzlaşı sağladığı etik hükümleri yer alıyor.

Söz konusu düzenleme, kamu görevlileri, kamu çalışanları ve eşlerinin dijital varlık ihraç etmesini veya bu varlıklara sponsor olmasını yasaklıyor. Düzenleme ayrıca işlem platformlarının bu tür dijital varlıkları listelemesini yasaklıyor ve kuralların uygulanması yetkisini Adalet Bakanlığına veriyor.

Bazı Demokrat senatörler yaptırım yetkisinin yalnızca Adalet Bakanlığına verilmesini eleştirerek etik düzenlemelerin güçlendirilmesi gerektiğini savunuyor.

Demokrat Senatör Elizabeth Warren da tasarının, ABD Başkanı Donald Trump'ın kripto varlıklardan gelir sağlamaya devam etmesini engellemediğini ve etik düzenlemelerde önemli boşluklar bulunduğunu öne sürüyor.

Cumhuriyetçiler ise tasarının yatırımcı korumasını güçlendirdiğini, dijital varlıklara ilişkin düzenleyici belirsizlikleri ortadan kaldıracağını ve kara para aklama ile yasa dışı finansmanla mücadeleye yönelik şimdiye kadarki en kapsamlı hükümleri içerdiğini savunuyor.

Tasarının Senato'nun 10 Ağustos'taki tatilinden önce oylanıp oylanmayacağı belirsizliğini korurken, sürecin sonbahar dönemine sarkabileceği öngörülüyor.

"CLARITY Act"

"CLARITY Act" olarak adlandırılan "Dijital Varlık Piyasası Netlik Yasa Tasarısı", ABD'de dijital varlık piyasalarına yönelik kapsamlı bir düzenleyici çerçeve oluşturmayı amaçlıyor.

Tasarı, hangi dijital varlıkların ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), hangilerinin ise Emtia Vadeli İşlemler Komisyonunun (CFTC) yetki alanına gireceğini netleştirirken, yatırımcıların korunmasına yönelik yeni yükümlülükler getiriyor ve dijital varlık piyasalarına ilişkin düzenleyici belirsizlikleri gidermeyi hedefliyor.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Teknoloji, Politika, Finans, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bessent'ten CLARITY Act'a Acil Oylama Çağrısı - Son Dakika

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