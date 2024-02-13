Best Model Of The World Kurucu Başkanı Erkan Özerman Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Best Model Of The World Kurucu Başkanı Erkan Özerman Hayatını Kaybetti

Best Model Of The World Kurucu Başkanı Erkan Özerman Hayatını Kaybetti

86 yaşındaki Erkan Özerman, kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Özerman, tasarımcı, organizatör, menejer ve Film-San Vakfı kurucularından biriydi. İstanbul'da doğan Özerman, birçok önemli görevde bulunmuştu.

13.02.2024 18:54
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İSTANBUL, BEST Model Of The World Kurucu Başkanı, tasarımcı, organizatör, menejer ve Film-San Vakfı kurucularından Erkan Özerman 86 yaşında hayatını kaybetti. Özerman, bir süredir kanser tedavisi görüyordu.

Tasarımcı, orgazizatör Menejer ve Film-San Vakfı kurucularından 86 yaşındaki Erkan Özerman bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Pankreas kanseri olan Özerman, rahatsızlanması üzerine hastaneye kaldırılmıştı. Özerman tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 1938 yılında İstanbul'da doğan Özerman, 1976 yılında 1. Uluslararası İstanbul Pop Müzik Festivali Başkanlığı, 1979 yılında Fransız-Türk Dostluk Derneği Başkanlığı, 1989 yılında Best Model of Turkey ile Best Model of the World Kurucu Başkanlığı ve 2001 Sportif Salon Dansları Derneği Kurucu Başkanı olarak görev yapmıştı.

Kaynak: DHA

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