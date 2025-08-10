BETAV'dan 'Bitlis Buluşması' Etkinliği

Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfı (BETAV), burs alan öğrencilerini ve mezunlarını "Bitlis Buluşması" etkinliğinde bir araya getirdi.

Ahlat ilçesindeki BETAV Yahya Eren Ahlat Sosyal Tesislerinde düzenlenen programda konuşan BETAV Mütevelli Heyeti Üyesi Erhan Kılıçkan, etkinlikte 350 öğrencinin bir araya geldiğini belirtti.

Mezun öğrencilerin deneyimlerinden faydalanmak için organizasyonu düzenlediklerini dile getiren Kılıçkan," Öğrencilerin birbirleriyle etkileşimini ve sosyalleşmesini sağlamaya çalışıyoruz. Merkez yönetim kurulu üyelerimiz, mütevelli heyeti üyelerimiz var. Aynı zamanda bir kısım mezun olmuş ve şu an iş hayatında olan arkadaşlarımız var." dedi.

BETAV Mütevelli Heyeti Üyesi Servan Zenderlioğlu ise "Organizasyonun temel hedefi öğrencilerin birbirini tanıması ve mezun öğrencilerle aktif öğrencileri yan yana getirmektir. Mezun arkadaşlar, yeni öğrencilere meslekler hakkında bilgilerini aktarıyor. Bu organizasyonda nitelikli dayanışma sağlanıyor." diye konuştu.

Programa, BETAV Başkanı Ahmet Eren de katıldı.