Beton Mikseri Devrildi, Sürücü Hayatını Kaybetti

Siirt'in Kurtalan ilçesinde beton mikserinin devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.
Cemil K. idaresindeki 56 DA 724 plakalı beton mikseri, Yeşilkonak köyü mevkisinde devrildi.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine, olay yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, araçtan çıkarılan sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.
Sürücünün cesedi, Kurtalan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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