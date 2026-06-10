Beton Mikseri Devrildi, Sürücü Yaralandı

Adana'nın Feke ilçesinde beton mikserinin şarampole devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
S.Y'nin kullandığı 01 BGF 236 plakalı beton mikseri, Kozan-Feke kara yolunun Dokuzdolambaç mevkisinde şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler tarafından araçtan çıkarılan yaralı sürücü, Feke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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