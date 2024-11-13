Beton Mikseri Yaya'ya Çarparak Kaçtı - Son Dakika
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Beton Mikseri Yaya'ya Çarparak Kaçtı

Beton Mikseri Yaya\'ya Çarparak Kaçtı

Gaziosmanpaşa'da bir yaya hayatını kaybetti, sürücü olay yerinden kaçtı. Polis soruşturma başlattı.

13.11.2024 23:16
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Gaziosmanpaşa'da beton mikserinin çarptığı 61 yaşındaki yaya hayatını kaybederken, sürücü kaçtı.

Sarıgöl Mahallesi Hamam Caddesi'nde alışveriş yaptığı marketten çıkan Şevket Çeper'e, plakası henüz öğrenilemeyen beton mikseri çarptı.

Beton mikseri sürücüsü hızla olay yerinden uzaklaşırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, Çeper'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kaza yerinde incelemelerde bulunan polis, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Beton Mikseri Yaya'ya Çarparak Kaçtı - Son Dakika

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