Beton Mikseri Yolda Beton Döküyor
Samandağ'da bir vatandaş, yol ortasına beton döken mikseri cep telefonu ile kaydetti.
HATAY'ın Samandağ ilçesinde beton mikserinden yola beton döküldüğü anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Olay, Samandağ ilçesinde meydana geldi. Beton mikserinden yola beton döküldüğünü fark eden bir vatandaş, o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Görüntülerde, mikserden akan betonun yolun orta şeridine döküldüğü ve sürücünün bir süre bu şekilde ilerlemeye devam ettiği anlar yer aldı.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Beton Mikseri Yolda Beton Döküyor - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?