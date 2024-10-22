Beton Mikserinin Kazasında Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Beton Mikserinin Kazasında Sürücü Hayatını Kaybetti

Beton Mikserinin Kazasında Sürücü Hayatını Kaybetti

Gaziantep'te devrilen beton mikserinin sürücüsü Remzi Görünmez, kaza sonucu hayatını kaybetti.

22.10.2024 12:20
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GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, şarampole devrilen beton mikserinin sürücüsü Remzi Görünmez (50) hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde Gaziantep-Nurdağı otoyolunun 21'inci kilometresinde meydana geldi. Gaziantep yönüne ilerleyen Remzi Görünmez yönetimindeki 06 FY 0778 plakalı beton mikseri şarampole devrildi. Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesiyle sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri kaza yerine sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerde çıkardığı Remzi Görünmez'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Görünmez'in cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor

Kaynak: DHA

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