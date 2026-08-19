Beton Pompası Şoförü İş Yerinde Ölü Bulundu

Antalya'nın Kepez ilçesinde beton pompası aracı şoförü, iş yerinde ölü bulundu.

Şoför Ali Serttaş (31), Kepez Mahallesi 5080 Sokak'taki iş yerinden mesaisi bitmesine rağmen aracını yıkamak için ayrılmadı.

Sabah iş yerine gelen iş arkadaşları, Serttaş'ın beton pompası aracının yanında yerde hareketsiz olduğunu fark etti.

İhbar üzerine iş yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibince yapılan kontrolde Serttaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri, iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

Olay yeri inceleme ekipleri de iş yerinde çalışma yaptı.

Serttaş'ın cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.