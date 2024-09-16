Betonda Karpuz Şaşkınlığı - Son Dakika
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Betonda Karpuz Şaşkınlığı

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Sivas'ta kaldırımda kendiliğinden yetişen karpuzlar, iklim değişikliğinin etkilerini gösteriyor.

16.09.2024 11:58
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Görenler gözlerine inanamadı, karpuz yetiştirilmeyen Sivas'ta betonda karpuz yetişti

SİVAS - Karpuz yetiştirilmeyen Sivas'ta kaldırım üzerinde kendiliğinden yetişen karpuzlar görenleri hayrete düşürüyor.

Sivas'ta Camii Kebir mahallesinde, beton binalar arasında kalan bir kaldırımda kendiliğinden yetişen karpuzlar, görenlerin ilgisini çekiyor. Toprak yerine betonun hakim olduğu bir ortamda, karpuzların bu denli büyüyebilmesi, vatandaşlar için büyük bir sürpriz oldu. Mahalle muhtarı Yasin Doğruyol, bu durumun Sivas'ta iklim değişikliğinin etkilerini de gözler önüne serdiğini belirterek, "Karpuz sadece sıcak bölgelerde yetişir diye bir kaide yok artık. Belki de bu karpuz çekirdekleri, bilinçsizce atılmış ve uygun şartları bulunca kendiliğinden yetişmiş olabilir" dedi. Bölgede 30 yıldır esnaflık yapan Erdal Doğan ise, "Burası adeta minik bir karpuz serası gibi olmuş. Kaldırımın çatlaklarından sızan su ve güneş ışığı, karpuzların büyümesi için ideal bir ortam oluşmuş olabilir" şeklinde konuştu.

"Bizler için de sürpriz oldu"

Toprakta herkes yetiştirebilir ama beton üzerinde yetişen karpuzun herkese nasip olmayacağını belirten Cami Kebir Mahallesi muhtarı Yasin Doğruyol, "Demek ki karpuz sadece Diyarbakır'da yetişmiyormuş. Tahminen karpuz çekirdekleri düşmüş buraya. Bilinçli veya bilinçsiz şekilde sulanmış. Ortaya bu netice çıkmış. Umarım bu bir örnek olur da Sivas'ın her köşesinde meyve yetişir. Karpuz, sıcak memleket meyvesi ama yaşanan küresel iklim değişikliğinden dolayı Sivas'ta alışık olmadığı kadar sıcaktı. Belki bu sıcağın da etkisi olmuş olabilir. Kaldırımın üstünde yetişmiş. Bizler için de bir sürpriz oldu. Toprakta herkes yetiştirir ama beton üzerinde karpuz herkese nasip olmaz" dedi.

"Kaldırımda adeta minik karpuz serası oluşmuş"

30 yıldır bu civarda esnaflık yapan ve ilk kez böyle bir durumla karşılaştığını söyleyen Erdal Doğan, "Muhtemelen burada karpuz yenmiş veya yukarıda ki apartmanlardan çekirdekler atılmış. Burası kaldırım ve betonun birleşim noktası. Kaldırımın üzerinde adeta minik karpuz serası oluşmuş. Ben ilk kez böyle bir şeyle karşılaştım. Bu her ne kadar alışık bir durum olmasa da biz inananlar için normal bir durum. Küçücük bir tohum filizlenmiş ve bu hale gelmiş" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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