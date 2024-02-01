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BEÜ, yemek artıklarını komposta dönüştürüyor

BEÜ, yemek artıklarını komposta dönüştürüyor

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Farabi ve İbn-i Sina Kampüsündeki yemek artıklarını komposta dönüştürmeye başladı. Organik atıkların geri dönüşüme kazandırılmasının önemine vurgu yapan merkez müdürü Dr. Öğr. Üyesi Deniz Karaelmas, kompostun bitki ve mahsullerin sağlıklı yetişmesine olanak sağladığını belirtti. Ayrıca, iklim ve kuraklık krizinin etkilerini azaltmayı hedeflediklerini ifade eden Karaelmas, İklim Dostu Kampüs çalışmalarını sürdürmeyi ve iyi uygulama örneklerini artırmayı planladıklarını dile getirdi.

01.02.2024 17:21
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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Farabi ve İbn-i Sina Kampüsündeki yemek artıklarını komposta dönüştürmeye başladı.

Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Deniz Karaelmas, yaptığı yazılı açıklamada, organik atıkların geri dönüşüme kazandırılmasının önemli olduğunu belirterek, kompostun, bitki ve mahsullerin sağlıklı ve hızlı bir şekilde yetiştirilmesine olanak tanıdığını kaydetti.

İklim ve kuraklık krizinin etkilerine değinen Karaelmas, yaptıkları çalışmayla atıklardan kaynaklanan olumsuz etkileri en aza indirmeyi amaçladıklarını ifade etti.

Karaelmas, İklim Dostu Kampüs çalışmalarını sürdürmeyi, iyi uygulama örneklerini artırmayı planladıklarına işaret ederek, BEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'e, bu konuda verdikleri destek için teşekkür etti.

Kaynak: AA

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