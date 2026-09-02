BEUN Hastanesi PET/CT merkezi Avrupa akreditasyonu alan ilk kamu hastanesi oldu

ZONGULDAK Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Hastanesi'nin, özellikle kanser hastalıklarının tanılanmasında kullanılan PET/CT ünitesi, Avrupa Tıp Uzmanları (UEMS) bünyesinde faaliyet gösteren Avrupa Nükleer Tıp Kurulu (EBNM) tarafından 2026-2030 dönemi için kurul listesinde Avrupa akreditasyonu alan Türkiye'nin ilk kamu merkezi oldu.

BEUN Hastanesi'nde 2012 yılında kurulup Batı Karadeniz'in 2026 yılına kadar faaliyet gösteren tek PET/CT merkezine haziran ayında dijital PET/CT görüntüleme cihazı alındı. Yeni dijital cihazın ardından Nükleer Tıp Bölümü'nün başvurusuyla BEUN PET/CT merkezi, Avrupa Tıp Uzmanları bünyesinde bulunan Avrupa Nükleer Tıp Kurulu tarafından nükleer tıp uygulamaları konusunda akredite edildi. BEUN Hastane yönetiminden yapılan açıklamada, üniversite hastanesinin kurulun listesine göre Türkiye'den 2026-2030 dönemi için bu akreditasyonu alan tek kamu hastanesi olduğu ifade edildi.

'TÜRKİYE'DE BU BELGEYİ İLK ALAN MERKEZ OLARAK GÖRÜLÜYORUZ'

Akreditasyonla beraber merkezlerinde yapılan işlemlerin Avrupa standartlarında olduğunun tescillendiğini belirten BEUN Hastanesi Nükleer Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Rabiye Uslu Erdemir, "PET/CT bölümü olarak, Avrupa Tıp Doktorları Birliği bünyesinde faaliyet gösteren Avrupa Nükleer Tıp Kurulu'na burada yaptığımız işlerin, kalitesinin standart seviyesini ve hastalara olan yararlarını belirtebilmek amacıyla bir başvuruda bulunduk, yaptığımız işin kalitesini gösterebilmek için. Bu başvuru sonucunda da 2026-2030 dönemi içerisinde Nükleer Tıp PET/CT bölümü olarak Avrupa akreditasyonuna layık görüldük, böyle bir belge aldık. Şu anda bildiğimiz kadarıyla Türkiye'de bu belgeyi ilk alan merkez olarak görülüyoruz. Bunun dışında belge için başvuruda bulunan, süreci devam eden veya başvuru yapmamış merkezler de olabilir. Bu belgenin olması, bir merkezin en iyi PET/CT merkezi olduğunu göstermiyor ama yaptığı kalitedeki işlerin Avrupa standartlarına uygun olduğunu gösteriyor" dedi.

'RAPORLARIN KARŞILAŞTIRILMASI, TEDAVİYE YANITIN DEĞERLENDİRİLMESİNİ KOLAYLAŞTIRIYOR'

Akreditasyon için gerekenleri ve hastaya sağladığı avantajları anlatan Doç. Dr. Uslu Erdemir, "Bu akreditasyonu alabilmek için çok büyük bir hastane olmak, hasta ve yatak sayısının çok fazla olması, birden fazla cihaza sahip olmak gibi özellikler gerekmiyor. Var olan cihazınızın teknik altyapısı tabi ki önemli ama bunun dışında sizin uygulamalarınız, protokolleriniz, hastalara yaptığınız işlemlerin Avrupa standartları ölçüsünde olması yeterli oluyor. Personel niteliği, hekimlerin niteliği, sizin işleyen bir sisteminiz var ve bu sistemin arkasındaki organizasyonun mükemmeliyetine bakılıyor bu belgeyi alırken. Bu sistemin arkasındaki kişilerden, personelden tutun hekime, daha sonrasında radyoaktif madde teminine kadar pek çok basamağı var bu işlemin. Bizim hastalarımız tek bir kez PET/CT çektirmiyor. Genel olarak kanser hastası olan hastalarımız olduğu için birden fazla sayıda veya merkezde görüntülemeleri yapılabiliyor. Belli bir standartta olduğu zaman bu görüntülemeler ve raporlar, buradan başka bir yere gittiğinde ya da Avrupa'da bir yere gittiğinde veya Avrupa'dan bizim ülkemize geldiğinde bu raporların bire bir değerlendirilmesi, karşılaştırılması, tedaviye yanıtların değerlendirilmesi çok daha doğru ve kolay bir şekilde yapılabiliyor" diye konuştu.

Haber-Kamera: Ali Sencer ARSLAN/ZONGULDAK,