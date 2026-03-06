BEUN Rektörü ÜAK Toplantısında - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

BEUN Rektörü ÜAK Toplantısında

06.03.2026 14:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak BEUN Rektörü, ÜAK toplantısında yükseköğretim politikaları üzerine görüşmelere katıldı.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, "263. Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) Toplantısı"na katıldığı bildirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın başkanlığında düzenlenen toplantı, Türkiye genelindeki devlet ve vakıf üniversitelerinin rektörlerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda, yükseköğretimin geleceğine yön veren politikalar, akademik gelişim süreçleri ve üniversitelerin toplumsal kalkınmadaki rolü üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Gazeteci, şair ve yazar İbrahim Tığ'dan üç yeni kitap

Gazeteci, şair ve yazar İbrahim Tığ üç yeni kitabıyla okur karşısına çıktı.

Tığ'ın "Devrek Tarihi Yazıları ve Adatepe Kadınlar İsyanı", "Perişah" ve "Toprak" adlı şiir kitapları da Medakitap Yayınları arasından çıkarak kitapçı raflarında yerini aldı.

2025 Mersin Rehber Aydın Şiir Ödülünü kazanan "Perişah" ve "Toprak" adlı kitapları 80'er sayfadan oluşuyor.

Zonguldak Barosu Kadın Hakları Komisyonundan "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" mesajı

Zonguldak Barosu Kadın Hakları Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, 8 Mart'ın kadınların eşitlik, özgürlük, adalet ve insan onuruna yakışır bir yaşam için yürüttüğü mücadelenin tarihsel simgesi olan uluslararası gün olduğu belirtildi.

Kadınların ekonomik olarak güçlenmesi, güvenceli istihdam, eşit iş, eşit ücret ve bakım yükünün kamusal politikalarla paylaşılmasıyla mümkün olduğu kaydedilen açıklamada, "Kadınların eğitimde, çalışma yaşamında, kamusal alanda ve karar alma süreçlerinde eşit biçimde yer alması ise demokratik toplumun temel koşuludur." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA

Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BEUN Rektörü ÜAK Toplantısında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Telefonunu gören polis sapığı kıskıvrak böyle yakaladı Telefonunu gören polis sapığı kıskıvrak böyle yakaladı
Savaşa katılmaları artık an meselesi: Ellerimiz tetikte bekliyoruz Savaşa katılmaları artık an meselesi: Ellerimiz tetikte bekliyoruz
Oval Ofis’te olay görüntü İzleyen herkes aynı yorumu yapıyor Oval Ofis'te olay görüntü! İzleyen herkes aynı yorumu yapıyor
İran bu füzeyi ilk kez kullandı 1.500 kilogram patlayıcı taşıyor İran bu füzeyi ilk kez kullandı! 1.500 kilogram patlayıcı taşıyor
Adana uçağında büyük panik Yolcular kabusu yaşadı Adana uçağında büyük panik! Yolcular kabusu yaşadı
Karadeniz’de 4 büyüklüğünde deprem Karadeniz'de 4 büyüklüğünde deprem

15:06
Beşiktaş Başkanı Adalı’dan derbiye özel prim
Beşiktaş Başkanı Adalı'dan derbiye özel prim
15:04
Sudan da savaşta tarafını seçti
Sudan da savaşta tarafını seçti
14:43
Savaşta korkulan oluyor: Azerbaycan, İran sınırına yığınak yapmaya başladı
Savaşta korkulan oluyor: Azerbaycan, İran sınırına yığınak yapmaya başladı
14:23
Savaşın seyrini değiştirecek iddia ABD basını bugün manşetten verdi
Savaşın seyrini değiştirecek iddia! ABD basını bugün manşetten verdi
14:22
Savaşta kara harekatı cephesi açılıyor: 47 yıldır bugünü bekliyoruz
Savaşta kara harekatı cephesi açılıyor: 47 yıldır bugünü bekliyoruz
13:45
Savaşta yeni aşamaya geçildi Sürpriz silah devreye giriyor
Savaşta yeni aşamaya geçildi! Sürpriz silah devreye giriyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2026 15:38:32. #7.12#
SON DAKİKA: BEUN Rektörü ÜAK Toplantısında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.