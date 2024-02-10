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'Beyaz altın' Taşköprü sarımsağı toprakla buluşuyor

KASTAMONU - Çiftçisinin 'beyaz altın' olarak adlandırdığı Taşköprü sarımsağının ekim zamanı başladı. Dünyanın en kaliteli sarımsağı olarak gösterilen Taşköprü sarımsağının ekiminde çalışan kadınlar, sarımsakları elleriyle toprakta buluşturuyor.

Dünyanın en kaliteli sarımsağı olarak gösterilen uluslararası coğrafi işaretli Taşköprü sarımsağının ekimi başladı. Türkiye İstatistik Kurumunun verilerine göre Türkiye'nin yüzde 25'lik ihtiyacını karşılayan Taşköprü sarımsağı, 4 binden fazla ailenin geçim kaynağı oluyor. Mart ayının ortasına kadar ekimi devam edecek olan Taşköprü sarımsağının, verimi arttırdığı gerekçesiyle el ile geleneksel usullerle dikimi yapılıyor. İlçede günlük 600 liralık yevmiyeyle çalışan kadınlar, sarımsakları elleri ile toprakla buluşturuyor. Yaklaşık 25 bin dekar alanda ekilmesi hedeflenen Taşköprü sarımsağının hasadı ise Temmuz ayından itibaren yapılacak.

"Elimizle diktiğimizde verim daha iyi oluyor"

Sarımsak ekiminin ilçede yaşayan kadınlara da iş kapısı olduğunu belirten Aliye Güllü, "Sarımsak sezonumuz başladı. İki gündür ekim yapıyoruz. Bildiğiniz gibi sarımsağımız dünyaca ünlüdür. Ben ekip başkanıyım. Ekibimle birlikte dikimini yapıyoruz. Daha sonra çapalamasını yapacağız. 10 ay boyunca böyle çalışıyoruz. Traktörle verim olmuyor. Elimizle diktiğimizde verim daha iyi oluyor. 5 Şubat'ta başlıyoruz, Mart ayına kadar devam ediyor. Beyaz altın dediğimiz sarımsağımızı toprağımızla buluşturuyoruz. İnşallah bol kazanç olur. Allah köylüye versin, onlar da bize versin. Kardeş gibi çalışıyoruz. 10 ay boyunca biz normal sigortalı çalışan gibi maaş alıyoruz. Günlük yevmiyemiz 600 lira. Sökümde biraz daha zam yapmayı düşünüyoruz" dedi.