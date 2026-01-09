Beylikdüzü'nde Empati ve Farkındalık Etkinliği - Son Dakika
Beylikdüzü'nde Empati ve Farkındalık Etkinliği

09.01.2026 11:56
Beylikdüzü Belediyesi, Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası kapsamında 'Beyaz Baston Farkındalık Etkinliği' düzenleyerek, ortaokul öğrencilerine görme engelli bireyler ve rehber köpekler hakkında bilgi verdi. Etkinlikte ayrıca terapi seansları gerçekleştirildi.

(İSTANBUL)- Beylikdüzü Belediyesi, 7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası kapsamında "Beyaz Baston Farkındalık Etkinliği" düzenledi. Rehber Köpekler Derneği'nin de katkılarıyla gerçekleştirilen seminerde, öğrencilerle terapi seansı yapıldı.

Beylikdüzü Belediyesi, "Beyaz Baston Farkındalık Etkinliği" düzenledi. Beylikdüzü Bilim Yaşam Okulları Seminer Salonu'nda ortaokul öğrencileri ile gerçekleştirilen seminerde, toplumsal duyarlılık ve birlikte yaşamanın önemi vurgulandı. Rehber Köpekler Derneği iş birliğiyle yapılan seminerde; görme engelli bireylerin günlük yaşamda daha bağımsız ve güvenli hareket edebilmesini sağlayan rehber köpeklerin rolü, öğrencilere kapsamlı biçimde aktarıldı.

Gönüllü aile olma sürecine ilişkin bilgiler verildi

Programın konuşmacıları arasında yer alan Rehber Köpek Hareketlilik Eğitmeni Burcu Bora, gönüllülükten profesyonelliğe uzanan süreci ve pozitif köpek eğitimiyle yaşamların nasıl dönüştürülebileceğini öğrencilere anlattı. Rehber Köpek Kullanıcısı ve İBB Şehir Tiyatroları Seyirci İlişkileri çalışanı olan Nazan Onat, rehber köpeğin günlük hayatta yarattığı farkı ve kazandırdığı bağımsızlığı deneyimleriyle paylaşırken, Rehber Köpekler Derneği Gönüllü Aileleri'nden Hüsniye Güngör ise gönüllülüğün önemine ve gönüllü aile olma sürecine ilişkin bilgiler verdi. Çocuklar seminerde, merak ettikleri soruların cevaplarını buldu.

Öğrencilere rehber köpeklerle terapi seansı

Beyaz Baston Farkındalık Etkinliği kapsamında seminerin ardından ortaokul öğrencileri ile rehber köpeklerin katılımıyla terapi seansı gerçekleştirildi. Çocuklar programda, rehber köpeklerle birebir etkileşim kurarak hem keyifli anlar yaşadı. Etkinlik, çocuklarda empati duygusunun gelişmesine katkı sağlarken engelli bireylerin günlük yaşamına ilişkin farkındalık kazanmalarına olanak sağladı. Terapi seansı ile öğrenciler, rehber köpeklerin görme engelli bireylerin yaşamındaki rolünü yakından öğrenme fırsatı buldu.

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.