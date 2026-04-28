Beyaz eşya sektöründe 2026 ilk çeyrekte iç satışlar %10, ihracat %23 düştü

TÜRKBESD'in verilerine göre, 2026 yılının ilk çeyreğinde beyaz eşya iç satışları geçen yıla kıyasla %10, ihracat %23, üretim %21 geriledi. Toplam satışlar %19 azalarak 6.288.817 adet oldu. Mart ayında ise iç satışlar %3, ihracat %29, üretim %14 düştü. Türkiye, %7'lik üretim hacmiyle Avrupa'nın birinci, dünyanın ikinci büyük beyaz eşya üretim merkezi konumunda.

TÜRKBESD Başkanı Alper Şengül, ihracattaki daralmanın son yıllarda kesintisiz devam ettiğini belirterek, 2025'te ihracat hacminin 20,2 milyon adetle 10 yıl önceki seviyelere gerilediğini söyledi. Şengül, rekabet gücünün korunmasının kritik olduğunu vurgulayarak, enerji verimli ürünlere erişimi kolaylaştıracak desteklerin sağlanması gerektiğini ifade etti.

TÜRKBESD Başkan Yardımcısı Mehmet Yavuz, sac ürünlerine yönelik anti-damping soruşturmasına dikkat çekerek, ilave vergilerin maliyetleri artıracağını ve rekabet gücünü zayıflatacağını belirtti. Başkan Yardımcısı Fatih Özkadı ise GEKAP artışlarının sektörde ciddi maliyet baskısı yarattığını, yıllık yükün 3 milyar TL'ye ulaştığını söyledi. Yönetim Kurulu Üyesi Semir Kuseyri, tüketicilerin yetkili servislere ulaşmak için markaların resmi web sitelerini veya servis.gov.tr adresini kullanmalarını önerdi.