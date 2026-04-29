Beyaz eşyada ihracat ve üretim düşüşte, sektör maliyet baskısı altında

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) verilerine göre, yılın ilk üç ayında ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23 azaldı. Üretim yüzde 21, toplam satışlar ise yüzde 19 gerileyerek 6 milyon 288 bin 817 adet oldu. TÜRKBESD Başkanı Alper Şengül, küresel talep koşulları ve dış pazarlardaki yavaşlamanın ihracat performansında kalıcı bir gerileme riski oluşturduğunu belirtti.

Sektör temsilcilerine göre beyaz eşya sanayisi; ihracat daralması, artan maliyetler ve ticaret politikaları üçgeninde sıkışmış durumda. Enerji, hammadde ve finansman maliyetlerinin yüksek seyretmesi rekabetçiliği zorluyor. Anti-damping önlemleri, gözetim uygulamaları ve ilave vergiler de maliyetleri artırıyor. Uzak Doğu menşeli üreticilerin düşük maliyet avantajı ve agresif fiyat politikaları rekabeti sertleştiriyor.

TÜRKBESD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Yavuz, sac ürünlerine yönelik anti-damping soruşturmasının kritik olduğunu, boyalı sacda ihtiyaç duyulan her kalitenin Türkiye'de üretilemediğini, mevcut yüzde 15-20 gümrük vergisine ek verginin maliyet baskısını artıracağını söyledi. Bir diğer maliyet baskısı Geri Kazanım Katılım Payı (GEKAP) tarafında yaşanıyor. TÜRKBESD Başkan Yardımcısı Fatih Özkadı, 2020'de uygulanan birim fiyatların Mart 2026 itibarıyla yüzde 1550-1666,7 arttığını, aynı dönemde ÜFE artışının yüzde 735,5, TÜFE artışının yüzde 666 olduğunu, yıllık GEKAP yükünün yaklaşık 3 milyar TL'ye ulaştığını belirtti.

Alper Şengül, üretimdeki daralmanın istihdama etkisi konusunda istihdamı koruyacak önlemleri aldıklarını söyledi. Mart ayında iç pazardaki düşüş hızının yavaşlamasının toparlanma başlangıcı olup olmadığı sorusuna, çok aşağılara gidildiğini söylemenin mümkün olmadığını, ancak Nisan ve Haziran aylarından sonra perakendede hareketlilik beklediklerini ifade etti. Son 3-4 yıldır kurutma makinesi ve derin dondurucu pazarının hareketli olduğu bilgisi verildi.