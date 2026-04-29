Beyaz eşyada ihracat ve üretim düşüşte, sektör maliyet baskısı altında - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Beyaz eşyada ihracat ve üretim düşüşte, sektör maliyet baskısı altında

29.04.2026 00:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜRKBESD verilerine göre yılın ilk çeyreğinde ihracat yüzde 23, üretim yüzde 21, satışlar yüzde 19 azaldı. Sektör, ihracat daralması, artan maliyetler ve ticaret politikaları nedeniyle zor günler geçiriyor.

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) verilerine göre, yılın ilk üç ayında ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23 azaldı. Üretim yüzde 21, toplam satışlar ise yüzde 19 gerileyerek 6 milyon 288 bin 817 adet oldu. TÜRKBESD Başkanı Alper Şengül, küresel talep koşulları ve dış pazarlardaki yavaşlamanın ihracat performansında kalıcı bir gerileme riski oluşturduğunu belirtti.

Sektör temsilcilerine göre beyaz eşya sanayisi; ihracat daralması, artan maliyetler ve ticaret politikaları üçgeninde sıkışmış durumda. Enerji, hammadde ve finansman maliyetlerinin yüksek seyretmesi rekabetçiliği zorluyor. Anti-damping önlemleri, gözetim uygulamaları ve ilave vergiler de maliyetleri artırıyor. Uzak Doğu menşeli üreticilerin düşük maliyet avantajı ve agresif fiyat politikaları rekabeti sertleştiriyor.

TÜRKBESD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Yavuz, sac ürünlerine yönelik anti-damping soruşturmasının kritik olduğunu, boyalı sacda ihtiyaç duyulan her kalitenin Türkiye'de üretilemediğini, mevcut yüzde 15-20 gümrük vergisine ek verginin maliyet baskısını artıracağını söyledi. Bir diğer maliyet baskısı Geri Kazanım Katılım Payı (GEKAP) tarafında yaşanıyor. TÜRKBESD Başkan Yardımcısı Fatih Özkadı, 2020'de uygulanan birim fiyatların Mart 2026 itibarıyla yüzde 1550-1666,7 arttığını, aynı dönemde ÜFE artışının yüzde 735,5, TÜFE artışının yüzde 666 olduğunu, yıllık GEKAP yükünün yaklaşık 3 milyar TL'ye ulaştığını belirtti.

Alper Şengül, üretimdeki daralmanın istihdama etkisi konusunda istihdamı koruyacak önlemleri aldıklarını söyledi. Mart ayında iç pazardaki düşüş hızının yavaşlamasının toparlanma başlangıcı olup olmadığı sorusuna, çok aşağılara gidildiğini söylemenin mümkün olmadığını, ancak Nisan ve Haziran aylarından sonra perakendede hareketlilik beklediklerini ifade etti. Son 3-4 yıldır kurutma makinesi ve derin dondurucu pazarının hareketli olduğu bilgisi verildi.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beyaz eşyada ihracat ve üretim düşüşte, sektör maliyet baskısı altında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nükleer program tepkisi Trump, İran’ın hızlı barış teklifini yetersiz buldu Nükleer program tepkisi! Trump, İran'ın hızlı barış teklifini yetersiz buldu
İsrail ateşkes falan tanımıyor Lübnan saldırısında en az 14 kişi hayatını kaybetti İsrail ateşkes falan tanımıyor! Lübnan saldırısında en az 14 kişi hayatını kaybetti
Petrol devi satın alımı duyurdu 16,4 milyar dolarlık anlaşma Petrol devi satın alımı duyurdu! 16,4 milyar dolarlık anlaşma
Trump’ın İran’ın teklifine yanıtı piyasaları fena sarstı Trump'ın İran'ın teklifine yanıtı piyasaları fena sarstı
İstanbul Boğazı’nda facianın eşiğinden dönüldü İstanbul Boğazı'nda facianın eşiğinden dönüldü
“Kız meselesi” iddiası Otobüslerle gelip mekanı bastılar “Kız meselesi” iddiası! Otobüslerle gelip mekanı bastılar

23:44
Ederson iki farklı ihlalden PFDK’ye sevk edildi
Ederson iki farklı ihlalden PFDK'ye sevk edildi
22:32
ABD İran’dan 35 kuruluş ve kişiyi yaptırım listesine aldı
ABD İran'dan 35 kuruluş ve kişiyi yaptırım listesine aldı
21:38
Arif Kocabıyık, İYİ Parti’den CHP’ye geçti
Arif Kocabıyık, İYİ Parti'den CHP'ye geçti
21:24
Rusya’da Ukrayna’nın vurduğu petrol rafinerisindeki yangın devam ediyor
Rusya'da Ukrayna'nın vurduğu petrol rafinerisindeki yangın devam ediyor
20:41
Günlerdir süren krizin ardından madenciler polislere çiçek verdi
Günlerdir süren krizin ardından madenciler polislere çiçek verdi
20:40
Tatilde kalbi duran genç oyuncu Oktay Çubuk korkuttu
Tatilde kalbi duran genç oyuncu Oktay Çubuk korkuttu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2026 01:36:52. #7.13#
SON DAKİKA: Beyaz eşyada ihracat ve üretim düşüşte, sektör maliyet baskısı altında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.