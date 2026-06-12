Beyaz Et Sektöründe Fiyat Artışı Soruşturması - Son Dakika
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Beyaz Et Sektöründe Fiyat Artışı Soruşturması

12.06.2026 20:17
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İstanbul Başsavcılığı, beyaz et sektöründeki fiyat artışları için 13 şirkete denetim kayyumluğu uyguladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, beyaz et sektöründe yaşanan haksız fiyat artışları iddiasına ilişkin soruşturma kapsamında 13 şirket hakkında uygulanan denetim kayyumluğu tedbirinin, şirketlere el konulması anlamına gelmediğini, söz konusu uygulamanın şirketlerin faaliyetlerinin mahkeme tarafından görevlendirilen denetim mekanizmasıyla hukuka uygunluk açısından izlenmesi olduğunu bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, son dönemde beyaz et sektöründe yaşanan fiyat artışlarına ilişkin olarak kamuoyuna yansıyan şikayetler, vatandaşlar tarafından yapılan ihbar ve başvurular ile temel gıda ürünlerine erişim ve fiyat istikrarına yönelik hassasiyetler dikkate alınarak soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Açıklamada, soruşturma kapsamında beyaz et sektöründe faaliyet gösteren bazı şirketler ile bu şirketlerin yetkilileri hakkında haksız fiyat artışı iddiaları, sektör içerisindeki fiyatlama süreçleri ve piyasa düzenine etki eden uygulamaların birlikte değerlendirildiği aktarılarak, şöyle devam edildi:

"Bu kapsamda 13 şirket hakkında 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 133. maddesi uyarınca denetim kayyumluğu tedbiri uygulanmıştır. Kamuoyunda konuya ilişkin oluşabilecek tereddütlerin giderilmesi bakımından özellikle belirtmek gerekir ki denetim kayyumluğu tedbiri, şirketlere el konulması veya şirketlerin ticari faaliyetlerinin durdurulması anlamına gelmemektedir. Soruşturma kapsamında söz konusu şirketler hakkında herhangi bir el koyma kararı bulunmamaktadır. Denetim kayyumluğu mevcut şirket yönetimlerinin yerine geçilmesi değil, şirketlerin karar, işlem, ticari faaliyet ve finansal süreçlerinin mahkeme tarafından görevlendirilen resmi denetim mekanizması aracılığıyla hukuka uygunluk yönünden izlenmesidir. Bu tedbirin amacı, üretim ve tedarik zincirinde herhangi bir aksaklık yaşanmasının önüne geçmek, beyaz et arzının kesintisiz devamını sağlamak ve piyasada vatandaşlarımız aleyhine sonuç doğurabilecek stokçuluk, satıştan kaçınma, suni fiyat artışı veya rekabeti bozucu uygulamaların önlenmesine katkı sunmaktır. Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma, serbest piyasa düzeninin, adil rekabet ortamının, tüketici haklarının ve temel gıda ürünlerine erişimde kamu yararının korunması amacıyla titizlikle sürdürülmektedir."

Beyaz et sektöründe yaşanan haksız fiyat artışları iddiasına ilişkin soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda, hakkında gözaltı kararı verilen 32 zanlıdan 28'i yakalanmıştı.

Kaynak: AA

İstanbul, 3. Sayfa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beyaz Et Sektöründe Fiyat Artışı Soruşturması - Son Dakika

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