Beyaz Et Sektörüne Operasyon - Son Dakika
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Beyaz Et Sektörüne Operasyon

12.06.2026 10:26
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8 ilde eş zamanlı operasyonla 32 şüpheli gözaltına alındı, 13 şirkete kayyum atandı.

(ANKARA) - Adalet Bakanı Akın Gürlek, beyaz et sektöründe haksız fiyat artışlarına ve tüketici mağduriyetine yol açtığı değerlendirilen eylemlere yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiğini, soruşturma kapsamında 32 şüphelinin gözaltına alındığını ve 13 şirkete denetim kayyımı atandığını bildirdi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından operasyona ilişkin yaptığı açıklamada, vatandaşların temel gıda ürünlerine adil, güvenli ve makul koşullarda ulaşabilmesi ile tüketici haklarının korunmasının öncelikli konular arasında yer aldığını belirtti.

Gürlek, Adalet, İçişleri, Ticaret ile Hazine ve Maliye bakanlıklarının bu hedef doğrultusunda koordinasyon içinde çalıştığını ifade ederek, beyaz et sektöründe piyasa işleyişini bozarak haksız fiyat artışlarına ve tüketici mağduriyetine neden olduğu değerlendirilen eylemlere yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 8 ilde eş zamanlı adli operasyon gerçekleştirildiğini açıkladı.

Soruşturma kapsamında, milletin temel gıda tedarik zincirinin kesintiye uğramaması ve ticari faaliyetlerin hukuka uygun, şeffaf ve denetlenebilir şekilde sürdürülebilmesi amacıyla 13 şirkete denetim kayyımı atandığını belirten Gürlek, serbest rekabet ortamını ihlal ederek fiyatları tüketici aleyhine yönlendirdiği değerlendirilen 32 şüpheli hakkında gözaltı, arama ve el koyma işlemleri uygulandığını kaydetti.

Gürlek açıklamasında, "Hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde; vatandaşlarımızın ekonomik haklarını zedeleyen, piyasa düzenini bozmaya teşebbüs eden ve haksız kazanç sağlamaya yönelik hiçbir usulsüzlüğe müsamaha gösterilmeyecektir" ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Gürlek, soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına, operasyonları gerçekleştiren İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne, ayrıca süreçte katkı sunan Rekabet Kurumu, Piyasa Gözetimi ve Denetimi Genel Müdürlüğü ile MASAK yetkililerine teşekkür etti.

Kaynak: ANKA

Operasyon, Güvenlik, 3. Sayfa, Ekonomi, Kayyum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beyaz Et Sektörüne Operasyon - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Deniz Bey Deniz Bey:
    açıkçası bu operasyon hoş haberdı çünkü son zamanlarda beyaz et fiyatları astronomik olmuştu bi tavuk alırken cebe kız eli gidiyo artık market gidişi evde borç ödemek gibi oldu işin içinde düzenbazlık varsa bulmaları iyi olmuş bu sayede normal fiyatlara dönebiliriz umarım 0 0 Yanıtla
  • Özgür Baysal Özgür Baysal:
    aileler için çok önemli bir operasyon bu çünkü gıda fiyatları arttıkça evlerde sıkıntı başlıyo herkes aynı sorundan şikayetçiydi komşular arasında konuşulan tek konu buydu umarım düzele 0 0 Yanıtla
  • İhsan Akbaş İhsan Akbaş:
    valla beyaz et de fiyatlar çok yükselmişti komşu da söylüyordu market hesaplarını tutamıyoruz diye iyi olmuş bu operasyon 0 0 Yanıtla
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