Beyaz Ette Fiyat Artışına Operasyon - Son Dakika
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Beyaz Ette Fiyat Artışına Operasyon

12.06.2026 09:28
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Bakan Gürlek, 8 ilde beyaz ette haksız fiyat artışına yol açan 32 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 8 ilde beyaz ette piyasa işleyişini bozan ve fiyat artışına yol açanlara yönelik operasyonda 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini ve 13 şirkete denetim kayyımı atandığını bildirdi.

Bakan Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, vatandaşların temel gıda ürünlerine adil, güvenli ve makul koşullarda ulaşabilmesi ile tüketici haklarının korunmasının, en hassas olunan konuların başında geldiğini vurguladı.

Adalet, İçişleri, Ticaret ile Hazine ve Maliye bakanlıklarının bu hedef doğrultusunda koordinasyon ve eşgüdüm içinde hareket ettiğine işaret eden Gürlek, İstanbul merkezli yürütülen soruşturmaya ilişkin şu bilgileri verdi:

"Beyaz et sektöründe piyasa işleyişini bozarak haksız fiyat artışlarına ve tüketici mağduriyetine yol açtığı değerlendirilen eylemlere yönelik, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde 8 ilde eş zamanlı adli operasyon gerçekleştirilmiştir. Milletimizin temel gıda tedarik zincirinin kesintiye uğramaması ve ticari faaliyetlerin hukuka uygun, şeffaf ve denetlenebilir şekilde sürdürülebilmesi amacıyla soruşturma kapsamındaki 13 şirkete denetim kayyımı atanmıştır. Yürütülen soruşturma kapsamında serbest rekabet ortamını ihlal ederek fiyatları tüketici aleyhine yönlendirdiği değerlendirilen 32 şüpheli hakkında gözaltı, arama ve el koyma işlemleri uygulanmıştır."

Bakan Gürlek, hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde vatandaşların ekonomik haklarını zedeleyen, piyasa düzenini bozmaya teşebbüs eden ve haksız kazanç sağlamaya yönelik hiçbir usulsüzlüğe müsamaha gösterilmeyeceğini kaydetti.

Kaynak: AA

Operasyon, Güvenlik, 3. Sayfa, Ekonomi, Gürlek, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beyaz Ette Fiyat Artışına Operasyon - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Engin Karaca Engin Karaca:
    bu operasyon gerçekten gerekli bir adımdı çünkü insanlar gıda fiyatlarından dolayı çok mağdur durumda. Ancak yaşlı neslin bu tür fiyat artışlarından daha çok etkilendiğini düşünüyorum onlar sabit gelirle yaşıyor ve her gün market sepeti daha ağır oluyor. Umarız bu operasyondan sonra gerçekten bir değişiklik olur 0 0 Yanıtla
  • Emine Köse Emine Köse:
    vay be 32 şüpheli gözaltına alınmış tabii ki şimdi fiyatlar da düşecek tabi ya çok şey değişecek herhalde 0 0 Yanıtla
  • Yetkin Alaca Yetkin Alaca:
    tavuklar için de endişeleniyorum açıkçası bu kadar fiyat artışı hayvanların da beslenme koşullarını etkiliyor herhalde hayvan refahı konusu hiç konuşulmuyor bu operasyonlarda insanlar ucuz et istiyorlar ama hayvanlar nasıl yaşıyor ona kimse bakmıyor 0 0 Yanıtla
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