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Beyaz örtüyle kaplanan mahallede poşetlerle kayarak eğlendiler

SAKARYA - Sakarya'nın Hendek ilçesinin yüksek kesimlerinde bulunan mahallelerde kar kalınlığı 45 santimetreye ulaştı. Kartpostallık görüntülerin ortaya çıktığı bölgede çocuklar karın tadını, poşetlerle kayarak ve kartopu savaşı yaparak çıkardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrasında Sakarya'nın yüksek kesimlerinde kar etkisini artırmaya başladı. Bu çerçevede, etkisini sürdüren yağışta Hendek ilçesinin yüksek mahallerinde kar kalınlığı 45 santimetreye kadar ulaştı. Beyaza bürünen bölgede kartpostallık görüntüler de ortaya çıkarken, soğuk havaya aldırış etmeyen çocuklar poşetlerle kayarak ve kartopu savaşı yaparak karın keyfini çıkardı. Arkadaşlarıyla birlikte güzel zaman geçirdiklerini belirten Yiğit Ali Sunman, "Arkadaşlarla toplandık, çok eğlendik. Mahallemizde kar var, çok sevinçliyiz. Burada poşetlerle kayarak, kartopu savaşı yaparak eğleniyoruz" dedi.

"Yaklaşık 40 santimetre kar var"

İlçe merkezinden Yamaçlı Mahallesi'ne geldiklerini ifade eden Umut Kazın ise "Burada yaklaşık 40 santimetre kar var ve ara ara yağışlar devam ediyor. Yüksek mahallelere çıktığımızda ise bu kar kalınlığı yaklaşık 80 santimetrelere ulaşıyor. Ben ilçe merkezinden geldim. O bölgede fazla kar olmadığı için buraya geliyoruz" diye konuştu.