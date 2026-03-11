ABD\'de Beyaz Saray\'ın yakınlarındaki barikata çarpan minibüsün sürücüsü gözaltına alındı

Fox News'ün haberine göre, Washington polisinden yapılan açıklamada, yerel saatle 06.40 sıralarında bir minibüsün, Beyaz Saray'ın kuzeyindeki barikatı çarparak aştığının belirlendiği ifade edildi.
Açıklamada, ekiplerin, olaya müdahalede ABD Gizli Servisine destek verdiği belirtildi. Minibüsün sürücüsünün gözaltına alındığı kaydedilen açıklamada, olayda yaralanan olmadığı bildirildi.
Açıklamada, olaya ilişkin soruşturma kapsamında, bölgedeki bazı sokakların trafiğe kapatıldığı kaydedildi.
