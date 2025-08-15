Beyaz Saray'dan DEA Atamasına Tepki

Beyaz Saray, ABD'de Başkan Donald Trump yönetiminin Uyuşturucuyla Mücadele Dairesinin (DEA) başındaki Terry Cole'u, Washington'daki Metropolitan Polis Departmanının "Acil Durum Polis Komiseri" olarak atamasına karşı açılan davaya tepki göstererek, ABD yönetiminin Washington polisi üzerinde "kontrol sağlama yetkisine" sahip olduğunu duyurdu.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Yardımcısı Abigail Jackson, The Guardian gazetesine Başkan Trump'ın Washington'da "güvenliği artırmak ve suçu önlemek" amacıyla aldığı kararların yargıya taşınmasına ilişkin açıklamada bulundu.

Jackson, "Trump Yönetimi, başarısız liderliğin bir sonucu olarak ülkemizin başkentinde ortaya çıkan acil durum nedeniyle gerekli olan Washington D.C. polisi üzerinde kontrol sağlama yetkisine sahiptir." dedi.

Demokratların "bu ilerlemeyi" engelleme konusunda çaba gösterdiğini belirten Jackson, bu durumun onlar için "olağan bir durum" olduğunu ifade etti.

Columbia Bölgesi Başsavcısı Brian Schwalb, Washington yönetiminin bir federal yetkili olan Cole'u bir polis şefinin sahip olduğu bütün yetkilerle "Acil Durum Polis Komiseri" olarak atamasının, ABD Başkanı'nın yasalar kapsamındaki yetkilerinin "çok ötesine geçtiği" gerekçesiyle dava açmıştı.

Başkent Washington'da "kamu güvenliği acil durumu"

Başkent Washington'da güvenliği sağlamak ve suç oranlarını düşürmek amacıyla 11 Ağustos'ta "kamu güvenliği acil durumu" ilan eden ABD Başkanı Trump, Washington polisini kontrol altına alacaklarını ve Ulusal Muhafızları kente getireceklerini açıklamıştı.

ABD Başkanı, bu amaçla Washington DC Özerklik Yasası'nın 740. maddesini devreye soktuğunu ve bu yasaya dayanarak güçlü tedbirler aldıklarını ifade ederek, "Washington'da kanun ve düzeni ve kamu güvenliğini yeniden tesis etmek için Ulusal Muhafızları görevlendiriyorum ve onların görevlerini düzgün bir şekilde yerine getirmelerini sağlayacağız. Gerekirse orduyu da buraya getireceğim." diye konuşmuştu.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ise dün 800 Ulusal Muhafız'ın tamamının kentteki görev yerlerine yerleştirildiğini açıklamıştı. Bu askerlerin silahlı olmadığı ve gözaltına alma gibi kolluk görevleri üstlenmeyeceği belirtilmiş, gerekmesi halinde askerlerin kolluk görevi de yapacak hazırlığa sahip olduğu kaydedilmişti.

ABD Adalet Bakanlığı, Uyuşturucuyla Mücadele Dairesinin (DEA) başındaki Terry Cole'u, Metropolitan Polis Departmanının "Acil Durum Polis Komiseri" olarak ilan etmişti.

Adalet Bakanı Pam Bondi, Metropolitan Polis Departmanının herhangi bir karar almadan önce Cole'dan onay alması gerektiğini açıklamıştı.