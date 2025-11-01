Beyaz Saray'dan Gazetecilere Erişim Kısıtlaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Beyaz Saray'dan Gazetecilere Erişim Kısıtlaması

Beyaz Saray\'dan Gazetecilere Erişim Kısıtlaması
01.11.2025 12:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beyaz Saray, gazetecilerin Batı Kanadı ofislerine erişimini yasakladı, tepki topladı.

Beyaz Saray, akredite basın mensuplarının, Sözcü Karoline Leavitt ile diğer üst düzey iletişim yetkililerinin Batı Kanadı'ndaki ofislerine erişimini sınırlandırdı.

The Hill gazetesinin haberine göre Beyaz Saray, aldığı yeni kararla gazetecilerin, aralarında Sözcü Leavitt'in de bulunduğu üst düzey iletişim yetkililerinin Batı Kanadı'ndaki odalarına randevusuz girişini yasakladı. Kararın hassas bilgilerin korunması ve yetkisiz erişimin önüne geçmek amacıyla alındığı bildirildi.

GAZETECİLERE GİZLİ VİDEO SUÇLAMASI

Beyaz Saray İletişim Direktörü Steven Cheung, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki paylaşımında, bazı gazetecilerin bahsi geçen ofislerde gizlice video çektiklerinin ve yasaklı alanlara girdiklerinin tespit edildiğini savundu.

MUHABİRLER DERNEĞİ KARARA TEPKİ GÖSTERDİ

Beyaz Saray Muhabirleri Derneğinin (WHCA) açıklamasında karara tepki gösterilerek, "Haber amaçlı erişime açık alanlara yönelik her türlü kısıtlamaya karşıyız." ifadesi kullanıldı. Beyaz Saray yerleşkesinin Batı Kanadı'nda bulunan "Üst Basın" bölümünde sözcü, iletişim direktörü ve diğer üst düzey görevlilerin ofisleri yer alıyor.

ABD Gizli Servisi tarafından verilen basın kartına sahip akredite gazeteciler, bugüne kadar bu bölüme serbestçe girip çıkabiliyor ve yetkililere doğrudan soru yöneltebiliyordu.

SAVUNMA BAKANLIĞI DA HABERLERE DENETİM ŞARTI GETİRMİŞTİ

ABD Savunma Bakanlığı da ekim başında gazetecilerin Bakanlık kaynaklı haberlerine denetim şartı getirilmesini ve binada ulaşabilecekleri alanlarla ilgili yeni düzenlemeler uygulanmasını hedefleyen yeni kuralları açıklamış, basın mensuplarından bu kuralları içeren belgeyi imzalamalarını istemişti.

Kaynak: AA

Beyaz Saray, Güvenlik, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beyaz Saray'dan Gazetecilere Erişim Kısıtlaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pazar günü yapılacak olan İstanbul Maratonu nedeniyle bazı yollar kapatılacak Pazar günü yapılacak olan İstanbul Maratonu nedeniyle bazı yollar kapatılacak
Can Holding soruşturması İran’a uzandı, Adalet Bakanlığı’na yazı gönderildi Can Holding soruşturması İran'a uzandı, Adalet Bakanlığı'na yazı gönderildi
Valiz içinde cesedi bulunan Ayşe Tokyaz’ın otopsi raporu çıktı Valiz içinde cesedi bulunan Ayşe Tokyaz'ın otopsi raporu çıktı
Otobüste 16 yaşındaki çocuğu taciz eden muavin tutuklandı Otobüste 16 yaşındaki çocuğu taciz eden muavin tutuklandı
Kartalkaya davasında karar çıktı İşte verilen cezalar Kartalkaya davasında karar çıktı! İşte verilen cezalar
Deniz Uğur Gülener ile Reha Muhtar davasında karar çıktı Deniz Uğur Gülener ile Reha Muhtar davasında karar çıktı

12:49
Faruk Fatih Özer kimdir ’’Türkiye’de ilk’’ diyerek haber olmuştu, hayatı hücrede son buldu
Faruk Fatih Özer kimdir? ''Türkiye'de ilk'' diyerek haber olmuştu, hayatı hücrede son buldu
12:13
Şaşırtan görüntü İzdivaç yarışmacısı Erol Yıldırım üniversite söyleşisinde
Şaşırtan görüntü! İzdivaç yarışmacısı Erol Yıldırım üniversite söyleşisinde
11:56
Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer cezaevinde asılı halde ölü bulundu
Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer cezaevinde asılı halde ölü bulundu
11:49
Altında işler karıştı Dev bankalar tahminlerini güncelliyor
Altında işler karıştı! Dev bankalar tahminlerini güncelliyor
11:35
Okan Buruk derbiye saatler kala stoper ikilisini belirledi
Okan Buruk derbiye saatler kala stoper ikilisini belirledi
10:59
Gebze’de alarm 27 iş yeri ve 72 bağımsız daire boşaltıldı
Gebze'de alarm! 27 iş yeri ve 72 bağımsız daire boşaltıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2025 13:19:48. #.0.4#
SON DAKİKA: Beyaz Saray'dan Gazetecilere Erişim Kısıtlaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.