Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğine suikast planı: Öğretmen ve oyun geliştiricisi Cole Tomas Allen gözaltında

27.04.2026 18:51
ABD'de 31 yaşındaki Cole Tomas Allen, Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğinde yönetim yetkililerini hedef alan suikast planıyla sarsıldı. Allen, yarı zamanlı öğretmen ve video oyunu geliştiricisi olarak tanınırken, ailesine gönderdiği veda notunda siyasi öfke ve dini referanslar yer aldı.

ABD, Kaliforniya'da yaşayan 31 yaşındaki Cole Tomas Allen'ın Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğinde yönetim yetkililerini hedef alan suikast planıyla sarsıldı. Allen, hem eğitimci hem de yazılım geliştiricisi olarak tanınıyor; Steam platformunda bir oyunu bulunuyor ve C2 Education'da 'ayın öğretmeni' seçilmişti.

Cumartesi akşamı ailesine gönderdiği veda notunda, 'Öncelikle güvenini kötüye kullandığım herkesten özür dilemek istiyorum' diyerek planladığı eylemin veda niteliği taşıdığını belirtti. Notta Donald Trump'a 'hain' suçlaması ve gözaltı kamplarındaki koşullara tepki yer aldı. Allen, saldırısını Hristiyanlık değerleriyle savunarak, 'Başka biri zulüm görürken diğer yanağı çevirmek Hristiyan bir davranış değildir' ifadelerini kullandı.

Yetkililer, Allen'ın 6 Ekim 2023'te 38 kalibrelik yarı otomatik tabanca ve 17 Ağustos 2025'te 12 kalibrelik av tüfeği satın aldığını tespit etti. Başsavcı Vekili Todd Blanche, şüphelinin yönetim üyelerini hedef aldığını belirterek soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

Advertisement
