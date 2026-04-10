Üye Girişi
Son Dakika Logo

Beyaz Saray Personeline Uyarı: Tahmin Piyasalarında Bahis Oynamayın

10.04.2026 12:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beyaz Saray, personele gizli bilgilerle bahis oynamamaları için bir e-posta gönderdi.

ABD'de Beyaz Saray'daki personele, içeriden bilgilerle tahmin piyasalarında bahis oynamamaları yönünde uyarı e-postası gönderildiği ileri sürüldü.

CBS News'ün konu hakkında bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberine göre Beyaz Saray Yönetim Ofisi, çalışanlara e-posta gönderdi.

E-postada, Kalshi veya Polymarket gibi güncel olayların gerçekleşme olasılıkları üzerine işlem yapılan çevrim içi tahmin piyasalarında hükümet yetkililerinin kamuya açık olmayan bilgileri kullandığına ilişkin haberlerin endişelere yol açtığı belirtildi.

Bu sitelerde kamuya açık olmayan bilgilerin kullanılmasının, herkes için suç teşkil ettiğine işaret edilen e-postada, bu tür bilgilerin bir çalışanın veya üçüncü bir tarafın özel çıkarı için kullanılmasının devletin etik düzenlemelerince yasaklandığı vurgulandı.

E-postada, tüm Beyaz Saray çalışanlarına, "hükümet çalışanlarının mali çıkar için kamuya açık olmayan bilgileri kötüye kullanmasının ciddi bir suç olduğu ve bunun hoş görülmeyeceği" hatırlatıldı.

Beyaz Saray yetkililerinden David Ingle ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın son derece net olduğunu vurgulayarak "Herkes için güçlü ve karlı bir borsa isterken Kongre üyeleri ve diğer hükümet yetkililerinin mali çıkar için kamuya açık olmayan bilgileri kullanmaları yasaklanmalı. Başkan Trump'ı yönlendirecek tek özel çıkar, Amerikan halkının menfaatidir." ifadelerini kullandı.

Tüm federal çalışanların, mali çıkar için kamuya açık olmayan bilgilerin kullanılmasını yasakladığını ve çalışanların hükümetin etik kurallarına tabi olduğunu vurgulayan Ingle, ancak kanıt olmaksızın yetkililerin bu tür faaliyetlerde bulunduğuna dair herhangi bir imayı ise temelsiz ve sorumsuz olarak niteledi.

Kaynak: AA

Beyaz Saray, Politika, Finans, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İbrahim Tatlıses’in sağlık durumuyla doktorundan ilgili yeni açıklama Ameliyat planlanıyor İbrahim Tatlıses’in sağlık durumuyla doktorundan ilgili yeni açıklama! Ameliyat planlanıyor
Meclis’te yoklama krizi Partiler birbirini suçluyor, yasayı bekleyen anneler isyanda Meclis'te yoklama krizi! Partiler birbirini suçluyor, yasayı bekleyen anneler isyanda
Trump, NATO’dan istediğini alacak gibi: Hayal kırıklığını anlıyorum Trump, NATO'dan istediğini alacak gibi: Hayal kırıklığını anlıyorum
İngiliz dergisinden Trump’ı küplere bindirecek “Kartal“ görselli analiz İngiliz dergisinden Trump'ı küplere bindirecek "Kartal" görselli analiz
Rihanna’yı bir an arkasında bıraktı Korumasıyla yaşadığı o anlar dikkat çekti Rihanna’yı bir an arkasında bıraktı! Korumasıyla yaşadığı o anlar dikkat çekti
90 milyon TL’lik yumurtayı çaldı, gidip sigara aldı Dünyanın konuştuğu hırsızlık 90 milyon TL'lik yumurtayı çaldı, gidip sigara aldı! Dünyanın konuştuğu hırsızlık

13:26
Çağrı Bey Somali’de Türk bayrağını gören sahile akın etti
Çağrı Bey Somali'de! Türk bayrağını gören sahile akın etti
13:22
Cinayetle biten yasak ilişki davasında 2 sanığa ağırlaştırılmış müebbet
Cinayetle biten yasak ilişki davasında 2 sanığa ağırlaştırılmış müebbet
13:14
İstanbul’da hava bir anda değişti, herkes arabasına koştu
İstanbul'da hava bir anda değişti, herkes arabasına koştu
12:47
Hobi bahçeleri ne olacak İşte Erdoğan’ın tartışmalı düzenleme için verdiği talimat
Hobi bahçeleri ne olacak? İşte Erdoğan'ın tartışmalı düzenleme için verdiği talimat
12:26
Arabanın altına eğilip teröristi vuran polisten mesaj var
Arabanın altına eğilip teröristi vuran polisten mesaj var
11:46
Zincir marketleri affetmediler: “Darısı tüm Türkiye’nin başına“ dedirten olay
Zincir marketleri affetmediler: "Darısı tüm Türkiye'nin başına" dedirten olay
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2026 13:49:00. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.