Beyaz Saray, Wiles'ın görevden alınacağı iddiasına 'tamamen yalan' dedi

ABD Başkanı Donald Trump, Özel Kalemi Susie Wiles'ı görevden almayı düşündüğü yönündeki iddianın doğru olmadığını belirtti.

ABD Başkanı Trump, Politico adlı siyasi derginin "Wiles'ın görevinden alınabileceği" yönündeki haberine yanıt verdi.

Beyaz Saray tarafından Politico'ya gönderilen açıklamada, "Tamamen yalan haber. Politico'nun gerçekleri, dürüstlüğü ya da dürüst gazeteciliği umursamadığını biliyorum, işte bu yüzden onları Beyaz Saray'dan kovdum." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, "Susie Wiles, sadık ve en uzun süredir görevde olan özel kalemimdir. En başından beri benimle birlikte, kendisi güvenilir bir danışmanım ve ona tamamen güveniyorum." değerlendirmesi yapıldı.

Politico gün içinde yayımladığı ve sürece yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, Trump'ın Wiles'ı görevden almayı düşündüğünü iddia etmişti.