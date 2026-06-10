Beydağ'da Yıl Sonu Sergisi Açıldı - Son Dakika
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Beydağ'da Yıl Sonu Sergisi Açıldı

Beydağ\'da Yıl Sonu Sergisi Açıldı
10.06.2026 17:14
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İzmir'in Beydağ ilçesinde Halk Eğitim Merkezi yıl sonu sergisini açtı, el sanatları sergilendi.

İzmir'in Beydağ ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi tarafından yıl sonu sergisi açıldı.

Beydağ Halk Eğitim Merkezi binasında düzenlenen sergide, kursiyerlerin dönem boyunca hazırladığı el sanatları çalışmaları beğeniye sunuldu.

Serginin açılışı, protokol üyeleri tarafından kurdelenin kesilmesiyle gerçekleştirildi.

Açılışın ardından stantları gezen davetliler, kursiyerlerden çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Programın açılışına Kaymakam Ramazan Aykut Saka, İlçe Emniyet Müdürü Ethem Kocatepe, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bahattin Gengörü, Beydağ Halk Eğitim Merkezi Müdürü Yılmaz Pulcu ilçe protokolü, okul idarecileri ve kursiyerler katıldı.

Sergi, 12 Haziran'a kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Beydağ'da Yıl Sonu Sergisi Açıldı - Son Dakika

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