Beyin kanaması geçiren polis memuru toprağa verildi

Adana'da görevi başında beyin kanaması geçiren ve tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren polis memuru Sinan Doğan'ın cenazesi, memleketi Osmaniye'de toprağa verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliğinde görevli polis memuru Sinan Doğan (35), 27 Haziran'da merkez Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi'nde kumar oynandığı ihbarı üzerine baskın yapılan kahvehanede rahatsızlandı.

Sağlık ekibi tarafından kaldırıldığı 5 Ocak Devlet Hastanesi'nde beyin kanaması geçirdiği belirlenen Doğan, daha sonra sevk edildiği Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Evli ve iki çocuk babası polis memuru Doğan için Asri Mezarlığı'nda tören düzenlendi.

Ailesinin gözyaşı döktüğü törende, Doğan'ın kızı Aysina (8), başına babasının polis kepini taktı.

İl Müftüsü Mehmet Taşcı'nın kıldırdığı cenaze namazının ardından Doğan için dua edildi.

Törene, Doğan'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan ve diğer yetkililer katıldı.

Törenin ardından polis memurunun naaşı, toprağa verilmek üzere memleketi Osmaniye'nin Toprakkale ilçesine gönderildi.

İlk olarak Kışla Mahallesi'ndeki babaevine getirilen Doğan'ın cenazesi, helallik alınmasının ardından mahalle mezarlığına götürüldü.

Buradaki törene Doğan'ın yakınları, Vali Erdinç Yılmaz, Toprakkale Kaymakamı Volkan Özer, Emniyet Müdürü Mehmet Sarıbuva ile emniyet mensupları ve vatandaşlar katıldı.

Doğan'ın cenazesi, kılınan namazın ardından aynı mezarlıkta toprağa verildi.