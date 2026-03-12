Beyin Ölümü Gerçekleşen Gençten 5 Hastaya Organ Bağışı - Son Dakika
Beyin Ölümü Gerçekleşen Gençten 5 Hastaya Organ Bağışı

Beyin Ölümü Gerçekleşen Gençten 5 Hastaya Organ Bağışı
12.03.2026 00:00
Bartu Efe'nin organları, trafik kazası sonrası 5 hastaya umut oldu.

Geçirdiği trafik kazası sonucu beyin ölümü gerçekleşen Bartu Efe'nin organları 5 hastaya umut oldu.

Süleyman Demirel Üniversitesi Organ Nakli Birim Sorumlusu Doç. Dr. İsa Sözen, AA muhabirine, operasyonun Antalya'dan gelen doktorlarca gerçekleştirildiğini söyledi.

Operasyonu gerçekleştiren doktorlardan Doç. Dr. Ali Avanaz da Türkiye'de çok sayıda organ nakli bekleyen hastanın olduğunu ifade etti.

Organları bağışlanan Bartu Efe'nin 5 hasta için umut olduğunu aktaran Avanaz, "Kalp ile böbreklerden biri Akdeniz Üniversitesine gönderildi. Donörümüz Ispartalı, hukuk fakültesinde okuyormuş, ailesine sürpriz yapmak için geldiğinde trafik kazasında beyin ölümü gerçekleşmiş ve yaşamını yitirmiş." diye konuştu.

Kaynak: AA

